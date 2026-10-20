Mediante una carta dirigida a Marcelo Ebrard y publicada este lunes 19 de octubre, Carlos Candelaria hizo oficial su renuncia a la Secretaría de Economía.

Con ello, Carlos Candelaria puso fin a sus labores al frente de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de dicha dependencia, cargo que desempeñó durante los dos últimos años.

Carlos Candelaria agradece 28 años de confianza a Marcelo Ebrard tras renuncia a la Secretaría de Economía

A través de una carta difundida en redes sociales, Carlos Candelaria confirmó su salida de la Secretaría de Economía federal.

En el texto dirigido a Marcelo Ebrard, el ahora exfuncionario manifestó que ha llegado el momento oportuno para continuar trabajando desde una perspectiva renovada, asegurando que mantendrá intacto su compromiso con el desarrollo del país.

Además, destaca el profundo reconocimiento hacia la confianza brindada por el secretario Ebrard, resaltando el cumplimiento de los objetivos institucionales y de proyectos de impacto económico y social.

Carlos Candelaria renuncia a la Secretaría de Economía con carta a Marcelo Ebrard (Carlos Candelaria)

La relación entre ambos funcionarios se extiende a más de 28 años de colaboración, en donde han coincidido en instancias como la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, la Secretaría de Relaciones Exteriores e incluso la jefatura de gobierno.

En su carta de despedida, Carlos Candelaria reiteró su optimismo respecto al futuro nacional, expresando su gratitud constante hacia el liderazgo de Marcelo Ebrard.

Con ello, aseguró, reafirma su fe en la grandeza y el crecimiento integral de México gracias al trabajo que se realiza en la Secretaría de Economía.

Hasta el momento se desconoce el motivo de esta decisión, toda vez que podría obedecer a algún cambio de institución o hacia alguna intención política con miras al 2027.