Murió Sahara Ray, modelo y exnovia de Justin Bieber; la influencer tenía 34 años de edad y acababa de ser madre.

Sahara Ray murió el domingo 18 de octubre en un hospital, en el cual estuvo acompañada de su familia.

En 2024, Sahara Ray confesó que padecía el síndrome de Guillain-Barré, pero se desconoce si su muerte está relacionada con su enfermedad.

¿De qué murió Sahara Ray? Modelo y exnovia de Justin Bieber

La familia de Sahara Ray confirmó su muerte, pero no revelaron la causa específica.

Sahara Ray reveló en 2024 que había sido diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica en la que el sistema inmunitario ataca al sistema nervioso periférico.

Sahara Ray (Instagram/@sahara_ray)

La modelo fue diagnosticada tras sufrir un accidente de auto, ya que entró en shock y su salud se vio severamente afectada, incluso tuvo que estar en silla de ruedas.

Hasta el momento se desconoce si la muerte de Sahara Ray está relacionada con el síndrome que padecía.

Sahara Ray se convirtió en madre en enero de 2026 y solía compartir fotos junto a su bebé, a quien llamó Snow.

Sahara Ray era modelo y se volvió viral en 2016 por salir con Justin Bieber

El nombre de Sahara Ray se volvió popular en 2016 tras ser captada de vacaciones con Justin Bieber, por lo que su relación se volvió de interés mundial.

Posteriormente, se le relacionó con el cantante Mod Sun, luego de que aparecieran besándose en fotos que circularon en redes sociales.

Sahara Ray inició su carrera como modelo en California y posteriormente se volvió influencer.

También lanzó su propia marca de trajes de baño llamada Sahara Ray Swim y tenía más de 899 mil seguidores en Instagram.