Frank Pérez afirmó para Milenio que, a pesar de haber acordado reconocer su culpabilidad en delitos de narcotráfico, Ismael “El Mayo” Zambada mantendrá en secreto los nombre de los políticos sobornados en México durante su mando en el Cártel de Sinaloa.

El abogado señaló que “El Mayo” no está cooperando ni con el gobierno de Estados Unidos y de Mexico “porque no le conviene”.

Asimismo, que, con 75 años de edad, está enfrentando “toda su vida en la cárcel” por lo que no gana nada compartiendo los nombres de los políticos que sobornó, además de que “el señor no quiere”.

“El señor Zambada no está cooperando con ningún gobierno americano, mexicano, a nadie. No lo está haciendo porque no le conviene… El señor tiene 75 años, enfrentando toda su vida en la cárcel. Yo espero que eso va a ser su sentencia. No gana nada y el señor no quiere” Frank Pérez, abogado de "El Mayo" Zambada

Mientras espera su sentencia en la unidad de reos peligrosos del Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, Nueva York, ha estado leyendo libros de historia de México, o escuchando una estación de radio en español.

Además, Pérez reconoció que el capo no pierde la esperanza de regresar a México porque “él quiere morir en su país, pero quién sabe”.

Si “El Mayo” Zambada quisiera cooperar, su familia ya estaría protegida en Estados Unidos, asegura abogado

Por otra parte, el abogado de “El Mayo” Zambada reiteró la no intención de cooperación del líder del narcotráfico por lo que mantendrá en secreto la información que posee.

En el mismo sentido, aseveró que, si su intención fuera revelar nombres o dar otro tipo de cooperación, su familia ya habría sido trasladada a Estados Unidos para su protección.

Por otra parte, aclaró que Ismael “El Mayo” Zambada sólo admitió conductas criminales que ya habían sido descritas en los juicios de:

Joaquín “El Chapo” Guzmán

Genaro García Luna

Sin embargo, no aportó “nueva información” ni se prestó para ampliar testimonios.

Por otra parte, el abogado de “El Mayo” Zambada resaltó que su defendido no pierde la esperanza de no estar en la ADX, cárcel en la que se encuentra “El Chapo” Guzmán, pues espera poder tener la atención que requiere por su avanzada edad.

Cabe señalar que detectaron en “El Mayo” demencia temprana, por lo que su defensa busca dar prioridad a su salud mental.