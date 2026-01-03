El sismo de magnitud 6.5 que se registró el 2 de enero, provocó que la mañanera del pueblo se pausara, pues reporteros y la misma Claudia Sheinbaum desalojaron el Salón Tesorería mientras pasó el temblor.

Una vez afuera del salón y ya en los patios de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un gesto de apoyo emocional con una de las reporteras que entró en crisis de ansiedad por el sismo.

Claudia Sheinbaum ofreció apoyo emocional a reportera durante sismo

Un video que se compartió en redes sociales, muestra los momentos en los que la presidenta Claudia Sheinbaum, brindó apoyo y contención emocional a una reportera que sufrió una crisis de ansiedad por el sismo del 2 de enero.

En la grabación, se puede ver que en uno de los patios del Palacio Nacional, la presidenta se acercó a la periodista, le tomó la mano y se mantuvo junto a ella mientras se desarrollaba el temblor.

De la misma forma, se logra ver que una elemento militar que resguarda el recinto del Centro Histórico, también se acercó a la reportera de nombre Jenn Barba, para ofrecerle contención ante la crisis por la que atravesaba.

Sobre lo ocurrido, la periodista no agregó mayores detalles, pues en sus cuentas de redes sociales, se limitó a repostear el video y otras publicaciones con respecto a lo ocurrido por el sismo de magnitud 6.5.

Sismo interrumpió la primera mañanera del 2026 de Claudia Sheinbaum

La primera mañanera del año 2026 se vio interrumpida debido a que sonó la alerta sísmica, por lo que la rueda de prensa suspender momentáneamente la conferencia y evacuar a los asistentes.

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:58 horas, con magnitud de 6.5, y activó los protocolos de seguridad en el recinto, donde la presidenta Claudia Sheinbaum se encontraba respondiendo preguntas de la prensa.

Tras la evacuación preventiva, personal de Protección Civil confirmó que no hubo daños en Palacio Nacional, por lo que minutos después se reanudó la conferencia con normalidad en el mismo espacio.

Al retomar la sesión, Claudia Sheinbaum informó que de acuerdo con el Sismológico Nacional el epicentro se localizó al suroeste de San Marcos, Guerrero, y que de manera preliminar no se reportaban daños graves en el estado.

La presidenta también señaló que en la Ciudad de México (CDMX) se registraron cuarteaduras menores en algunas instalaciones, sin riesgo estructural, y que las dependencias federales continuaban operando con normalidad.