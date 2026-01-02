Hoy 2 de enero un sismo con magnitud preliminar de 6.5 sacudió la mañanera del pueblo de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

El sismo fue localizado a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El sismo ocurrió a las 07:58 horas, mientras en la conferencia mañanera del pueblo hablaban de turismo y fue interrumpida la transmisión en cuánto comenzó la alerta sísmica de los teléfonos, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como los reporteros y funcionarios salieron de Palacio Nacional.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.70 Lon -99.49 Pf 10 km pic.twitter.com/s3USihtFKA — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

Nota en desarrollo, en breve más información...