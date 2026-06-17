A través de un mensaje en la red social X, Mia Amor Mottley, la primera ministra de Barbados calificó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum como “científica y líder”, tras su reciente conversación telefónica.
“Hoy temprano hablé con la Presidenta Claudia Sheinbaum de México, una científica y líder cuya fortaleza y claridad de propósito se sienten mucho más allá de las fronteras de México”.Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados
Así como Mia Amor Mottley habló de la franqueza en la que se puede hablar con los líderes como Claudia Sheinbaum, pues ambas comparten una responsabilidad importante que es con la gente de sus pueblos.
“Hay algo poderoso cuando los líderes de nuestro hemisferio pueden hablar con franqueza sobre el futuro de nuestra gente, nuestra región y nuestra responsabilidad compartida en este momento”.Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados
Mia Amor Mottley y Claudia Sheinbaum acuerdan fortalecer las relaciones de Barbados y México
Durante la llamada, las mandatarias Mia Amor Mottley y Claudia Sheinbaum acordaron fortalecer las relaciones entre las naciones de Barbados y México, resaltando las áreas de turismo y desarrollo.
“Durante nuestra llamada discutimos el fortalecimiento de las relaciones entre Barbados, México y el Caribe más amplio, incluyendo la cooperación en turismo, desarrollo sostenible y equitativo, y otras áreas de interés mutuo”.Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados
Claudia Sheinbaum también habló de su conversación con Mia Amor Mottley y destacó la importancia de la cooperación entre México y Barbados.
Mia Amor Mottley apuesta por el diálogo entre naciones tras llamada con Claudia Sheinbaum
Para terminar con su mensaje, Mia Amor Mottley apostó por el diálogo para seguir fortaleciendo a América Latina y el Caribe, tras la llamada con Claudia Sheinbaum.
Pues ante un mundo que se ve dividido, Mia Amor Mottley fue clara al decir que “América Latina y el Caribe deben seguir eligiendo el diálogo, el respeto, la asociación y un orden internacional basado en reglas que funcione para toda nuestra gente”, concluyó.