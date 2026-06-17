A través de un mensaje en la red social X, Mia Amor Mottley, la primera ministra de Barbados calificó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum como “científica y líder”, tras su reciente conversación telefónica.

“Hoy temprano hablé con la Presidenta Claudia Sheinbaum de México, una científica y líder cuya fortaleza y claridad de propósito se sienten mucho más allá de las fronteras de México”. Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados

Así como Mia Amor Mottley habló de la franqueza en la que se puede hablar con los líderes como Claudia Sheinbaum, pues ambas comparten una responsabilidad importante que es con la gente de sus pueblos.

“Hay algo poderoso cuando los líderes de nuestro hemisferio pueden hablar con franqueza sobre el futuro de nuestra gente, nuestra región y nuestra responsabilidad compartida en este momento”. Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados

Mia Amor Mottley y Claudia Sheinbaum acuerdan fortalecer las relaciones de Barbados y México

Durante la llamada, las mandatarias Mia Amor Mottley y Claudia Sheinbaum acordaron fortalecer las relaciones entre las naciones de Barbados y México, resaltando las áreas de turismo y desarrollo.

“Durante nuestra llamada discutimos el fortalecimiento de las relaciones entre Barbados, México y el Caribe más amplio, incluyendo la cooperación en turismo, desarrollo sostenible y equitativo, y otras áreas de interés mutuo”. Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados

Claudia Sheinbaum también habló de su conversación con Mia Amor Mottley y destacó la importancia de la cooperación entre México y Barbados.

Earlier today I spoke with President @Claudiashein of Mexico, a scientist and a leader whose fortitude and clarity of purpose are being felt well beyond Mexico’s borders.



There is something powerful when leaders of our hemisphere can speak frankly about the future of our… pic.twitter.com/3FdqF22qVt — Mia Amor Mottley (@miaamormottley) June 17, 2026

Mia Amor Mottley apuesta por el diálogo entre naciones tras llamada con Claudia Sheinbaum

Para terminar con su mensaje, Mia Amor Mottley apostó por el diálogo para seguir fortaleciendo a América Latina y el Caribe, tras la llamada con Claudia Sheinbaum.

Pues ante un mundo que se ve dividido, Mia Amor Mottley fue clara al decir que “América Latina y el Caribe deben seguir eligiendo el diálogo, el respeto, la asociación y un orden internacional basado en reglas que funcione para toda nuestra gente”, concluyó.