Por el delito de delincuencia organizada, un juez vinculó a proceso a Alejandro Gilmare Mendoza “el Choko”, líder de La Chokiza; se quedará en el Penal del Altiplano de máxima seguridad.

En Ecatepec, Estado de México, “el Choko” fue detenido mientras comía con su familia y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 de Almoloya, el Altiplano.

Como líder de La Chokiza, el Choko está señalado de extorsión, narcomenudeo, delincuencia organizada, extorsión, entre otros delitos, por lo que es un objetivo prioritario.

El Choko es vinculado a proceso por delincuencia organizada

El juez de control Mario Elizondo vinculó a proceso a El Choko, bajo el delito de delincuencia organizada pero con fines de secuestro, pese a que su defensa intentó apelarla.

La audiencia a vinculación continuó este miércoles 17 de septiembre e inicialmente la imputación sólo era de delincuencia organizada con fines de extorsión, pero se consideró un reajuste.

Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko (Redes Sociales )

Desde el fin de semana, El Choko fue presentado en su audiencia inicial en la que se solicitó la duplicidad del término legal para su situación jurídica.

La investigación complementaria contra El Choko fue fechada para cinco meses; de momento, su medida cautelar sería prisión preventiva, por lo que permanecerá en el Altiplano.