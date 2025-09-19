Francisco Zea tiene nuevo colaborador. El periodista de Imagen Televisión hará dupla con Nacho Rodríguez, titular de El Chapucero.

A partir del lunes 22 de septiembre, El Chapucero tendrá una participación semanal en el noticiero de Francisco Zea en Imagen Televisión.

algunos datos sobre Paco Zea, como popularmente se le conoce.

¿Quién es Francisco Zea?

Francisco Javier Zea Rojo es un reconocido periodista y comentarista así como locutor de radio y televisión mexicano.

Mejor conocido como Francisco Zea o Paco Zea, actualmente es titular de Imagen Noticias en Imagen Televisión, espacio donde hará dupla con Nacho Rodríguez, ‘El Chapucero’.

Francisco Zea (@zeapaco / Instagram)

¿Qué edad tiene Francisco Zea?

Francisco Zea nació en la Ciudad de México el 10 de mayo de 1971 por lo que tiene 54 años de edad.

¿Quién es la esposa de Francisco Zea?

Francisco Zea se casó en dos ocasiones.

A principios del 2017 inició un romance con Sherlyn, de 39 años, de quien se separó en marzo de 2018.

Desde entonces ha mantenido su vida personal y amorosa en bajo perfil por lo que actualmente se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Zea?

A Francisco Zea lo rige el signo zodiacal de tauro.

¿Cuánto hijos tiene Francisco Zea?

Francisco Zea es padre de dos hijas adolescentes cuyos nombres se desconocen.

Francisco Zea (@zeapaco / Instagram)

¿Qué estudió Francisco Zea?

Francisco Zea estudió derecho en la Escuela Libre de Derecho. Se especializó en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable en la Universidad de Lima y Rice University.

¿En qué ha trabajado Francisco Zea?

Francisco Zea se inició en los medios de comunicación en Televisa Radio donde estuvo al frente del noticiero matutino de la XEW.

Posteriormente debutó como locutor de radio en la WFM, antes llamada XEW-FM.

Laboró en la estación de radio XEDA-AM donde dio las noticias a lo largo de tres años.

En 2005 debutó en la televisión con el programa Espiral que se transmitía por canal Once.

Ha estado al frente de importantes programas como:

Noticas de la Noche en Excelsior TV

Imagen Informativa por Imagen Radio

Imagen Noticias con Francisco Zea (Imagen Televisión)

Cadena Tres Noticias

Revista Época (Columnista y editor)

Excésior (columnista)

Francisco Zea hará dupla con El Chapucero en Imagen Televisión

El lunes 22 de septiembre, ‘El Chapucero’ se integra a Imagen Televisión, donde hará dupla con Francisco Zea.

Nacho Rodríguez, titular de El Chapucero, tendrá una participación semanal en Imagen Noticias con Francisco Zea, programa que se transmite por Imagen Televisión de lunes a viernes a las 6 de la mañana.

Al igual que en su canal de YouTube, El Chapucero abordará temas políticos con un toque de humor e ironía.

Cabe mencionar que Francisco Zea y El Chapucero harán dupla los días lunes de cada semana.

Pues qué creen: el lunes llego a la televisión en @ImagenTVMex en el programa de @PacoZeaCom pic.twitter.com/I3bby7OEIR — Nacho Rodriguez (El Chapucero) (@NachoRgz) September 19, 2025

