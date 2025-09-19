El Chapucero confirmó que es el nuevo integrante de Imagen Televisión y el próximo 22 de septiembre aparecerá en el noticiero de Francisco Zea.

Sin embargo, varias personas se han cuestionado ¿quién es El Chapucero? A continuación te contamos todo sobre Nacho Rodríguez.

¿Quién es El Chapucero, el nuevo integrante de Imagen Televisión?

Ignacio Rodríguez, mejor conocido en redes sociales como El Chapucero, se describe como empresario, columnista y conductor radiofónico.

Es conocido por su afinidad al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en general a la llamada 4T.

Ignacio Rodríguez es un analista político de Villahermosa, Tabasco que se enfoca en la situación del país, pero también suele tomar noticias internacionales.

¿Cuántos años tiene El Chapucero, el nuevo integrante de Imagen Televisión?

Se desconoce la edad de El Chapucero.

¿Quién es la esposa de El Chapucero, el nuevo integrante de Imagen Televisión?

El Chapucero se encuentra casado con una mujer de nombre Carolina.

Hoy cumplo 17 años de casado con el amor de mi vida, Carolina que me ha dado 3 maravillosos hijos y un increíble viaje que todavía sigue. pic.twitter.com/faTDvui1FG — Nacho Rodriguez (El Chapucero) (@NachoRgz) September 25, 2021

¿Qué signo zodiacal es El Chapucero, el nuevo integrante de Imagen Televisión?

No se tiene información sobre la fecha de nacimiento de El Chapucero, por lo que se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene El Chapucero, el nuevo integrante de Imagen Televisión?

El Chapucero tiene tres hijos.

¿Qué estudió El Chapucero, el nuevo integrante de Imagen Televisión?

De acuerdo con lo que se dio a conocer, El Chapucero cuenta con una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Cuenta con una maestría en Economía Aplicada a los Negocios, la cual cursó en la Universidad del Valle de México (UVM).

A través de su perfil de LinkedIn, El Chapucero también se describe como empresario.

El Chapucero en Imagen Televisión (@NachoRgz / Red Social X)

¿En qué ha trabajado El Chapucero, el nuevo integrante de Imagen Televisión?

Se dio a conocer que Nacho Rodríguez inició en el ámbito periodístico en el 2003, pero antes de eso incursionó como empresario con un negocio de impresión offset.

Desde el 2002 escribe una columna política en el Diario Presente, un periódico del estado de Tabasco.

En 2003 fundó junto a su padre Ignacio Rodríguez Castro y su hermano Mauricio, un semanario llamado Hojas Políticas.

Junto a su hermano Mauricio, El Chapucero inició un programa radiofónico que se transmite a través de la cadena EXA, y se puede escucharse en regiones de Veracruz y Chiapas.

En el 2015 se estrenó como El Chapucero con su canal en YouTube donde presenta noticias.

El Chapucero confirmó que en algún momento realizó una audición para TV Azteca Tabasco, pero no se quedó como conductor.

Actualmente, El Chapucero colabora con Vicente Serrano, con quién seguirá trabajando pese a su incursión en Imagen Televisión.

Así anunció El Chapucero que será el nuevo integrante de Imagen Televisión

Fue a través de un promocional que se dio a conocer que El Chapucero hará su debut televisivo en Imagen Televisión.

Será el próximo lunes 22 de septiembre que El Chapucero haga su debut en el noticiero de Francisco Zea.

De acuerdo con El Chapucero se tratará de una participación semanal por lo que lo podrán ver los lunes aproximadamente de 6 a 7 de la mañana.

El noticiero de Francisco Zea se transmite en el canal 3.1 en televisión abierta, pero también se podrá seguir en vivo en la página web de Imagen Televisión, así como en su canal de YouTube.