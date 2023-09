El actor y productor Eduardo Verástegui se registró en el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidato independiente a la presidencia de México en las elecciones 2024, donde criticó a los aspirantes de otros partidos.

Eduardo Verástegui hizo visible su interés desde junio de 2023 a través de Twitter, donde publicó un video con imágenes de las corcholatas de Morena y aseguró que México tiene dos caminos: “Una brecha y una vía”.

El aspirante en las elecciones 2024, produjo recientemente la película Sound Of Freedom, vista en una proyección privada por el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo visualizó como presidente de México.

Tras ese contexto, el actor se registró en el INE como candidato independiente para las elecciones 2024.

Eduardo Verástegui acudió al INE para registrarse como candidato independiente a la presidencia de México el 7 de septiembre de 2023, donde se manifestó que contra de la clase política “de siempre”, según explicó.

“Estoy convencido de que no va a ser por la vía de siempre, por la brecha de siempre; los mismos partidos de siempre; los mismos políticos de siempre; las mismas promesas de siempre; y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo”, dijo.

“Y lo podemos ver, tenemos a dos candidatas que son exactamente lo mismo”, dijo en relación a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez, representantes de Morena y del Frente Amplio por México respectivamente.

Antes del registro de Eduardo Verástegui como candidato independiente a la presidencia de México en las elecciones 2024, Ricardo Salinas Pliego anunció en Twitter “sorpresas” con el productor de Sound of Freedom.

“Les mandamos saludos mi amigo Eduardo Verástegui y yo… Me da mucho gusto ver que anda muy activo promocionando su película “Sound Of Freedom“. Además, estamos cocinando otras sorpresas, ya se enterarán después”.

Por otro lado, Eduardo Verástegui lamentó a decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de despenalizar el aborto a nivel federal y dijo que no le importa ser considerado de ultraderecha por su posicionamiento.

“Ayer fue un día muy triste para México, muy triste. Millones de mexicanos, hombres y mujeres, no van a nacer, no van a ver la luz del sol, y que no se nos olvide que México se gesta en los vientres de sus madres, que viva México y no que muera”.

Eduardo Verástegui