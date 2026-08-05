Eduardo Clark, subsecretario de salud, explica el nuevo esquema de etiquetado en los empaques de medicamentos adquiridos por el Gobierno de México, para el sector público (IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar).

Laboratorios e industrias farmacéuticas tienen un año para incluir en el empaque cuatro elementos:

Leyenda “Gobierno de México”

Leyenda “Propiedad del Gobierno Federal”

Leyenda “Prohibida su venta”

Escudo nacional

Mediante una llamada telefónica con Azucena Uresti, de Grupo Fórmula, Eduardo Clark -de 35 años- explica que la medida busca frenar el desvío, robo y reventa ilegal en mercados sobre ruedas y farmacias privadas.

Por lo que es importante que los nuevos empaques incluyan textos que especifiquen que los insumos son propiedad del gobierno y su venta está prohibida.

Fabricantes tienen la obligación de colocar los elementos en los empaques y, posteriormente, sobre el medicamento.

Debido al reto y las complicaciones que esto puede representar, el plazo para hacerlo es de un año.

Descartan QR en empaques de medicamentos del sector público

Queda descartado el uso de QR, propuesta hecha por Canifarma, ya que su implementación llevaría el mismo tiempo que la impresión de los cuatro elementos, los cuales son más claros al enviar un mensaje contundente.

“El medicamento debe tener visible que la salud es un derecho y que es gratuito. El escudo nacional servirá para identificar que son insumos del Gobierno de México, quien ha invertido recursos que recauda para adquirir estos medicamentos. Imprimir un QR o un sticker tiene la misma logística que imprimir el texto que estamos mencionando” Eduardo Clark. Subsecretario de Salud

Demanda de insumos para la salud aumentó este 2026

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, está haciendo compras de insumos para la salud para 2027 y 2028.

La demanda aumentó a 150 millones de piezas por mes este 2026. El IMSS-Bienestar destacó que pasó de 600 a 900 millones de unidades en dos años.

Este año se apuesta por seguir mejorando el abasto por ello se realizó una compra mayor y anticipada.

En lo que va del año, IMSS entregó 98.1% piezas de medicamentos recetadas, el registro más alto que se reporta desde 2019.