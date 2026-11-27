La SEP expresó sus condolencias por la muerte de Dulce Guadalupe, alumna de la Escuela Secundaria Federal Juan Pablo García, ubicada en Zacatecas, y manifestó su solidaridad con sus padres, familiares, amigos y la comunidad estudiantil y docente.

“La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamenta el deceso de una alumna de la Escuela Secundaria Federal “Juan Pablo García”, en Zacatecas, y expresa sus condolencias y solidaridad a sus padres, familiares, amigos, así como a la comunidad estudiantil y docente.” Secretaría de Educación Pública

Mediante una tarjeta informativa publicada el 26 de noviembre de 2026, la Secretaría de Educación Pública refrendó su compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia.

Esto a través de estrategias preventivas y atención a la formación socioemocional tras la muerte de Dulce Guadalupe, alumna de secundaria en Zacatecas.

“Hacemos un llamado a todos los sectores: estudiantes, maestros y maestras, directivos, trabajadores, padres y madres de familia, a sumar esfuerzos para, unidos, fortalecer nuestras comunidades escolares. Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro para aprender, convivir y construir un mejor futuro para todas y todos.” Secretaría de Educación Pública

¿Qué pasó con la alumna de secundaria en Zacatecas?

De acuerdo con información, Dulce Guadalupe, adolescente de 14 años sufrió un golpe en la cabeza el lunes 23 de noviembre, durante una dinámica de equipos en una clase de educación física, y según los reportes, un altercado con una compañera provocó que cayera al suelo y se golpeara.

Después del incidente, Dulce Guadalupe manifestó dolor de cabeza y posteriormente presentó vómito, por lo que fue trasladada al Hospital General de Zacatecas; la estudiante de secundaria permaneció hospitalizada durante tres días, hasta que el jueves 26 de noviembre se confirmó su muerte.

SEP lamenta muerte de alumna en secundaria de Zacatecas; investigan agresión durante clase (Secretaría de Educación Pública)

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó sobre la detención de una adolescente señalada como presunta responsable de las lesiones, además investiga posibles omisiones del personal docente durante el incidente.

La SEP señaló que las instituciones competentes del Gobierno de Zacatecas iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido y brindar acompañamiento y apoyo a la familia de Dulce Guadalupe, alumna que murió en la secundaria del estado.

Finalmente, la SEP hizo un llamado a estudiantes, docentes, directivos y padres de familia para fortalecer las comunidades escolares y garantizar que las escuelas sean espacios seguros para aprender y convivir.