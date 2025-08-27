Omar García Harfuch señaló que la estrategia nacional de seguridad ha dado resultados en Acapulco, Guerrero, con importantes detenciones y decomisos recientes.

Esto, gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de México, reforzando las instituciones locales y nacionales.

Detenciones y golpes al crimen organizado en Acapulco

En las últimas dos semanas se detuvieron 58 personas por extorsión , incluyendo a Israel “N”, alias “El Toluco”, presunto líder de una célula criminal en Acapulco.

Además, la Marina aseguró mil 500 kilos de cocaína en vigilancia marítima, sumando 47 toneladas decomisadas en alta mar durante la administración actual, informó Omar García Harfuch.

Evelyn Salgado fortalece la paz en Guerrero

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, fortalece la colaboración con el Gobierno federal y Omar García Harfuch, manteniendo reuniones de seguimiento para garantizar seguridad y paz a las familias guerrerenses.

Omar García Harfuch destaca detenciones y decomisos de droga en Acapulco (Cortesía)

Ello, especialmente en Acapulco, uno de los destinos turísticos más relevantes del país .

Resultados nacionales de seguridad y combate a la extorsión

Omar García Harfuch dio a conocer que más de mil personas fueron detenidas por delitos de alto impacto en las últimas dos semanas a nivel nacional.

Desde octubre de 2018, se acumulan más de 30 mil 755 detenidos, 15 mil 496 armas aseguradas y 239 toneladas de drogas decomisadas .

Finalmente, anunció que en extorsión, el 69 por ciento de 32 mil 622 llamadas recibidas fueron atendidas evitando su consumación.