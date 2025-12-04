La reforma de la jornada laboral de 40 horas en México avanza y ya tiene una fecha estimada para su aprobación. Desde la Cámara de Senadores confirmaron que esta modificación constitucional podría aprobarse entre febrero y abril de 2026, durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Como es una iniciativa que va a ser gradual la entrada en vigor de las 40 horas a partir del 2027 definitivamente lo vamos a legislar el próximo año. Este año sólo recibiremos la iniciativa de ley enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el otro año vamos a hacer una serie de trabajos” Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores

El anuncio se refuerza luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la reducción de la jornada de 48 a 40 horas semanales se implementará de forma gradual, tras alcanzar un consenso con el Gobierno federal, organizaciones empresariales, gremiales y sindicatos.

Reforma laboral de 40 horas: así sería el calendario

En un encuentro con medios de comunicación, Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, detalló que:

La iniciativa será recibida en 2025.

De febrero a abril de 2026 se analizará, dictaminará y, en su caso, aprobará la reforma de la jornada laboral.

La entrada en vigor quedaría prevista para 2027, una vez concluido el proceso legislativo y su implementación gradual.

Aún faltan foros y consultas para la reforma de 40 horas

El senador Óscar Cantón Zetina señaló que todavía se realizarán más foros de discusión, en los que continuarán escuchando opiniones de organizaciones sindicales, empresariales y de diversos organismos sociales.

El objetivo es consolidar una propuesta que mantenga equilibrio entre productividad, derechos laborales y competitividad económica.