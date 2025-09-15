Está todo listo para el desfile del 16 de septiembre, sin embargo el uniforme de la compañía Chimaltlalli de la Sedena ha recibido varias críticas.

A través de las redes sociales, usuarios han expresado su molestia, aunque algunos han recordado que en realidad si es un símbolo de identidad y resistencia cultural.

Estos son los uniformes que portará la Compañía Chimaltlalli de la Sedena durante el desfile del 16 de septiembre

La Ciudad de México se alista para el tradicional Desfile Cívico-Militar 2025 que se lleva a cabo cada 16 de septiembre.

Desfile del 16 de septiembre (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

A través de las redes sociales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compartió el uniforme de la compañía Chimaltlalli que portará durante el desfile del 16 de septiembre.

De acuerdo con la Defensa, estos uniformes son un símbolo, por lo que los elementos del Ejército los “portarán con honor”.

En la publicación, la Defensa invita a las personas a no perderse el desfile que recorrerá las principales avenidas de la CDMX.

Uniformes que portará la Compañía Chimaltlalli de la Sedena durante el desfile del 16 de septiembre genera críticas

La publicación de los uniformes que portará la Compañía Chimaltlalli del Heroico Colegio Militar durante el desfile del 16 de septiembre de inmediato se viralizó en las redes sociales.

Sin embargo, el uniforme recibió varias críticas y es que muchos consideran que no va acorde con la autoridad que deberían de mostrar.

“El nuevo equipo táctico, para el huachicol fiscal”, “Esto raya en lo ridículo”, “Mal gusto”, “Sin comentarios, se ven culerísimos”, “Las nuevas pecheras del bienestar”, “Las fuerzas armadas deben ser temple de respeto”, se puede leer en las redes sociales.

Otros consideran que en lugar de hacer un homenaje a la historia de México, estos uniformes son una burla.

“Pierde credibilidad el ejército”, “Si no es carnaval”, “Porque últimamente están tan empeñados en hacer de estas instituciones una burla”, “Atrocidad y burla”, señalaron algunos usuarios.

Por su parte otros usuarios salieron en la defensa del uniforme que portará la Compañía Chimaltlalli del Heroico Colegio Militar.

Y es que consideraron que si representa las raíces de México y no debe de causar burla ninguna vestimenta indígena, pues es parte del origen del país y algo que nos representa en el mundo.

“Lo que muchos llaman ‘ridículo’ en realidad es memoria histórica”, “No es una burla, significa lealtad y honor a las raíces de este país”, “Esto es cultura mexicana”, son algunos de los mensajes en redes sociales.