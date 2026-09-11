Señalan que se desconoce el paradero de Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueara sus cuentas bancarias.

De acuerdo con un reporte del periodista José Luis Echegaray, de Radio Fórmula Sinaloa, para el programa de Ciro Gómez Leyva, hasta el momento no se conoce públicamente la ubicación del también empresario.

Además, el reporte señala que las empresas relacionadas con Ricardo Velarde continuarían operando con normalidad, pese a los señalamientos en torno a Terraza Valentinos, establecimiento donde desapareció Carlos Emilio Galván.

Se desconoce el paradero de Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa

Según con el mismo reporte, en Mazatlán no se han difundido fotografías recientes de Ricardo Velarde ni se han anunciado nuevos proyectos relacionados con el exsecretario de Economía de Sinaloa.

“Nada, no. Acá en Mazatlán no se ha visto, no han publicado fotografías, no han anunciado nuevos proyectos. La empresa ha mantenido silencio a lo largo de estos días”.

El periodista señaló que tampoco existe información reciente en Mazatlán sobre las actividades del empresario, por lo que algunos reportes apuntan a que podría encontrarse escondido.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme el paradero de Ricardo Velarde.

Empresas de Ricardo Velarde siguen funcionando con normalidad

Mientras se desconoce públicamente el paradero de Ricardo Velarde, el mismo reporte indica que algunas de sus empresas continúan operando con normalidad.

Entre los negocios mencionados se encuentran:

El Muchacho Alegre, restaurante ubicado en Playa Norte, Mazatlán.

Terraza Valentinos, establecimiento relacionado con la desaparición de Carlos Emilio Galván desde octubre de 2025.

Con base al mismo reporte, los negocios vinculados con Grupo Eleva continúan en operación y, durante los últimos días, no se habría registrado algún movimiento inusual.

Los trabajadores de los establecimientos continúan con sus actividades; sin embargo, Ricardo Velarde, propietario de los negocios, no ha emitido públicamente un comunicado sobre su situación.

Por otra parte, los reportes señalan que, hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido información pública relacionada con el bloqueo de las cuentas del empresario Ricardo Velarde.