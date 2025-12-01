Oaxaca se perfila para convertirse en el primer estado del país en realizar una consulta de Revocación de Mandato, luego de que la plataforma ciudadana “Que Siga la Primavera" entregó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) más de 600 mil firmas para solicitar este mecanismo de evaluación gubernamental.

Valeria García, integrante de la plataforma, explicó que la consulta podría llevarse a cabo entre enero y febrero de 2026, una vez que el órgano electoral valide los apoyos ciudadanos y emita la convocatoria oficial.

Oaxaca avanza hacia la primera consulta estatal de Revocación de Mandato

Valeria García detalló que la solicitud fue presentada a las 00:00 horas del 1 de diciembre, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la autoridad electoral. Ahora, el proceso depende de la revisión de firmas y la confirmación de los requisitos legales.

Para que el resultado sea vinculante, al menos 1 millón 200 mil personas deberán acudir a las urnas. Por ello, destacó que la participación ciudadana será determinante para legitimar el ejercicio, un proceso democrático que, afirmó, va más allá de una jornada electoral tradicional y representa un compromiso cívico.

Oaxaca será el primer estado en activar una consulta de Revocación de Mandato. (Cortesía)

Este mecanismo tiene como antecedente la consulta promovida a nivel federal durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual sirvió como referencia para que colectivos en entidades como Oaxaca impulsaran ahora procesos locales de evaluación gubernamental.

La integrante de la plataforma ciudadana subrayó que este ejercicio nace desde la sociedad civil, no desde partidos políticos, y refleja el interés de la ciudadanía por evaluar el trabajo del gobierno estatal y refrendar su apoyo cuando consideran que las acciones se están realizando de manera adecuada.

Finalmente, la plataforma “Que Siga la Primavera” llamó a que otros estados repliquen este ejercicio democrático con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana en la vida pública del país.