El diputado del PAN, Germán Martínez, presentó una propuesta ante el Pleno de la Cámara de Diputados: pedir a Estados Unidos entrevistas con El Chapo, El Mayo Zambada o Genaro García Luna.

“Piénsenlo y podremos solicitar al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica entrevistarnos con respeto, entre otros mexicanos con:“Piénsenlo y podremos solicitar al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica entrevistarnos con respeto, entre otros mexicanos con: Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada, Servando Gómez Martínez, Genaro García Luna”. Germán Martínez, diputado del PAN

Esto fue en el tenor de la violencia política, como explicó durante la sesión ordinaria de hoy miércoles 12 de noviembre, con referencia al asesinato de Carlos Manzo en Michoacán.

La propuesta presentada por el diputado del PAN busca crear una comisión parlamentaria para dar seguimiento a la violencia política, que permitan entrevistas con líderes del crimen organizado.

Ya que entrevistas a personajes encarcelados como “el Chapo” Guzmán, “el Mayo” Zambada o Genaro García Luna abonarían a pacificar el país, al esclarecer los móviles de la violencia en México.

Esto con el objetivo de encontrar a los jóvenes que se convierten en sicarios en los campos de adiestramiento, así como las fosas clandestinas en donde las madres tratan de hallar a sus desaparecidos.

Germán Martínez igualmente destacó que en el PAN no tienen miedo a que hablen estos delincuentes, “que todos canten”, por lo que instó a dichas entrevistas para encontrar a los socios del crimen organizado.

Germán Martinez propone crear la Comisión para la investigación, atención y seguimiento a la violencia contra servidoras y servidores públicos por parte de la delincuencia organizada.

Explicó que es en respuesta a la violencia que ha visto diversas víctimas, no sólo hacia Carlos Manzo en Uruapan, por lo que destacó que la creación de dicha comisión es de vital importancia.

La comisión, tal como explicó el diputado del PAN, será plural para la elaboración de estudios y diagnósticos para presentar a la Cámara de Diputados los casos de violencia política y dar acompañamiento.

Acorde con lo mencionado, se deben identificar patrones y lagunas legales en las estrategias de seguridad de todos los funcionarios, por lo que son necesarios los permisos para las entrevistas.