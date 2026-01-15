El diputado de Morena, Eric Flores Cervantes, compartió su rechazo a la eliminación del fuero a legisladores por completo.

De acuerdo con el legislador federal, la desaparición completa del fuero “no es conveniente” pues se requiere de la inmunidad parlamentaria como respaldo al actuar de los legisladores.

Diputado de Morena señala necesidad del fuero dentro del recinto parlamentario

El diputado Eric Flores, legislador federal de Morena, compartió que se presentó un documento respecto a la discusión de la eliminación del fuero constitucional de manera completa.

Asimismo, reiteró que ya ha señalado anteriormente que “no es conveniente la desaparición del fuero”; sin embargo, sí está de acuerdo con que se “acote” esta prerrogativa constitucional.

“Hemos aclarado que no es conveniente la desaparición del fuero, sino el acotamiento del fuero” Eric Flores Cervantes, diputado de Morena

El diputado de Morena resaltó que es importante que se mantenga el fuero como inmunidad parlamentaria que respalde el actuar legislativo.

Diputado de Morena va por eliminación parcial del fuero

El diputado de Morena señaló que sí está a favor de que se elimine el fuero procesal, es decir, para todo aquello que no tenga que ver con su labor legislativa.

Con ello, se podría proceder contra cualquier funcionario siempre que se trate de un delito de una “índole distinta a su función legislativa”.

"Que el fuero sea una inmunidad parlamentaria a nuestro actuar. como legisladores, a nuestro decir, como mexicanos y ciudadanos, eh pero que se elimine la inmunidad procesal" Eric Flores Cervantes, diputado de Morena

El diputado Eric Flores Cervantes aceptó que hay distintas opiniones dentro del grupo parlamentario; sin embargo, mantiene que la desaparición completa del fuero no es conveniente y se requiere de éste, con un límite "a nuestra función como legisladores".