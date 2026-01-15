Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que Morena busca llegar a un acuerdo con el PT y PVEM para presentar la iniciativa de reforma electoral.

Durante una conferencia de prensa, Ricardo Monreal adelantó que pronto Morena se reunirá con esto partidos para llegar a un consenso antes de que el ejecutivo presente su iniciativa.

Ricardo Monreal (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Al ser cuestionado sobre que los legisladores del Partido Verde (PVEM) han decidido no ir con Sheinbaum en la reforma electoral, Ricardo Monreal dijo que desconoce esa decisión.

Sin embargo, el diputado adelantó que la presidenta Claudia Sheinbaum ya está buscando un acercamiento con PT y PVEM para llegar a un acuerdo antes de presentar la reforma electoral.

“Creo que tenemos que esperar a que PT, PVEM y Morena caminen en un proceso de análisis de las propuestas que les va a hacer la comisión presidencial para la reforma electoral”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal adelantó que desde este jueves 15 de enero iniciarán las reuniones entre Morena, PT y PVEM y en esta comisión estará Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación.

Asimismo, el diputado Ricardo Monreal señaló que no hay riesgo de que el PT y PVEM lleguen a acuerdo políticos con el PRI y el PAN, pero que Morena debe buscar la unidad.