“Siendo el Reforma un periódico de oposición, dio las pompas”, así expresó su molestia el publicista Carlos Alazraki tras la publicación de la encuesta del periódico Reforma que da 24 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum, la candidata de sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

Dicha encuesta publicada este 19 de marzo ha tenido muchas reacciones, tanto a favor como en contra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no la presentó en la conferencia mañanera, pero sí hizo referencia a ella, diciendo que la empresa que la hace está conformada por personas honestas aunque el periódico Reforma sea un “boletín del conservadurismo”.

AMLO prefirió mostrar solo la parte en la que habla de su popularidad y que lo coloca en 73 por ciento, un incremento de 11 puntos en tres meses.

Carlos Alazraki reacciona a la encuesta del Reforma

Fue en su programa de YouTube Atypical Te Ve que Carlos Alazraki se mostró incrédulo de los resultado de la encuesta del Reforma de hoy 19 de marzo.

En su mesa de análisis junto a personajes como Javier Lozano, Carlos Alazraki lamentó que el diario considerado como uno los principales mediosen contra de la llamada 4T, haya presentado un resultado tan favorecedor para la aspirante morenista, quien se mantiene en esa tendencia en muchas otras encuestas.

Así toman las candidatas la encuesta del periódico Reforma

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, simplemente compartió la encuesta en redes sociales diciendo que “así amanecimos hoy”.

Xóchitl Gálvez, candidata de PAN, PRI y PRD dijo que no le quita el sueño y confía en los que no contestan y quienes aún no han decidido por quién votar.

En cambio, Jorge Álvarez Máynez, atacó a la candidata de Fuerza y Corazón por México y dijo que Xóchitl Gálvez no ha crecido y que él creció cinco puntos en cinco días.

¿Cómo van las candidatas y el candidato rumbo a las elecciones 2024?

MetricsMX publicó su más reciente encuesta en la que muestra los movimientos en cuanto a preferencias sobre las dos candidatas y el candidato rumbo a las elecciones 2024.

Estas elecciones presidenciales se van a llevar a cabo el 2 de junio de 2024 y se van a renovar más de 20 mil puestos, incluido el de presidencia de la república.

Las preferencias ponen en primer lugar a Claudia Sheinbaum, de Morena; en segundo lugar a Xóchitl Gálvez, de PAN, PRI y PRD; y en tercer lugar a Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano:

Claudia Sheinbaum, 61 por ciento

Xóchitl Gálvez, 20 por ciento

Jorge Álvarez Máynez, 4.4 por ciento

Encuesta MetricsMx al 1 marzo 2024 (Eduardo Díaz)

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.