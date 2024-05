El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la conferencia mañanera de hoy jueves 16 de mayo de 2024 en vivo desde Palacio Nacional.

Al inicio de la conferencia, AMLO se lanzó contra diversos medios de comunicación que le han dado cobertura a los recientes apagones registrados en el país y confirmó que éstos se realizaron para proteger el sistema eléctrico nacional.

Para ahondar en el asunto, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) brindaron un extenso informe sobre por qué ocurrieron los apagones en México.

En otro orden de ideas, el presidente López Obrador aseguró que las campañas presidenciales que en las que participó “estaban más calientes” que la actual, a la que calificó de “fresa”.

Recordó que en la elección presidencial de 2018, el PRI y el PAN hicieron intentos por que sus candidatos declinaran uno a favor de otro, pero el entonces presidente Enrique Peña Nieto no aceptó ser el mediador.

AMLO confirmó que la bandera de México del Zócalo CDMX sí será izada el próximo domingo 19 de mayo, día en que está convocado el mitin de Marea Rosa en favor de las candidaturas de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada.

Por otro lado, indicó que no se enteró de la amenaza de cobro de “derecho de piso” que recibió una escuela primaria de Coatzacoalcos, Veracruz, por parte de presuntos integrantes de un grupo criminal.

Antes de finalizar La Mañanera, AMLO externó su deseo de que los maestros de la CNTE levanten el plantón en el Zócalo antes del domingo 19 de mayo cuando se realizará el mitin de Marea Rosa con el fin de que se eviten “roces” entre los manifestantes.

Sin embargo, aclara que ello lo decidirán los maestros, pues es su derecho de manifestación.

Confirma que este jueves, recibirá a integrantes de la CNTE para la entrega de su pliego petitorio.

AMLO acusa que medios nacionales ya se sumaron a la guerra sucia contra Rocío Nahle, candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, y asegura que se ha invertido “muchísimo dinero” en esa campaña sucia para desprestigiar a la morenista.

López Obrador le pide a la población “no dejarse intimidar” y reitera que el gobierno federal tiene la obligación de brindar protección.

AMLO señala que hay garantías para llevar a cabo las elecciones en Chiapas y otros estados que viven crisis de violencia.

Indica que existe una “muy buena coordinación” del INE con las autoridades de seguridad federal.

AMLO señala que ya hay una investigación en curso por los asesinatos registrados el pasado lunes en Chicomuselo, Chiapas, que dejó al menos 11 muertos.

López Obrador indica que versiones señalan que las víctimas podrían formar parte de algún grupo criminal, aunque dice que hay quienes sostienen que no es así.

AMLO reconoce que esa zona tiene problemas de inseguridad y que se están enfrentando dos grupos criminales, desde hace algún tiempo.

“No se oculta nada, la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. La mentira es del diablo, la verdad es santa. No se esconde nada”, apunta el presidente para sostener que no se ocultan cifras oficiales sobre homicidios dolosos en el país.

Señala que se está buscando la forma de cómo izarla ese día; y aclara que no hay mala intención, sino que el gobierno tiene que cuidar el símbolo patrio.

Sobre las vallas que blindan Palacio Nacional, López Obrador confirma que se mantendrán, pero aclara que es para proteger el recinto de “provocadores”, en alusión a los normalistas de Ayotzinapa quienes recientemente protagonizaron protestas con petardos.

Relata que primero intentaron que José Antonio Meade declinara a favor de Ricardo Anaya y al obtener una respuesta negativa, intentaron que Ricardo Anaya declinara a favor de Meade, pero tampoco aceptó.

Finalmente, apunta, intentaron promover al actor y comediante Eugenio Derbez, así como al empresario Carlos Slim, pero tampoco aceptaron.

AMLO asegura que las campañas presidenciales que en las que participó “estaban más calientes”, pues señala que “los machuchones” se reunían para planear cómo frenarlo.

Sin embargo, considera que la actual campaña presidencial “está fresa”.

“A mí me tocó estar en tres elecciones presidenciales, estaba más caliente... ahora está hasta fresa la campaña. No, si les cuento. Hace seis años que me tocó, se reunían allá en Punta Mita, la zona turística más lujosa, los machuchones para ver cómo nos paraban”

AMLO destaca que no falta la energía eléctrica en México y, al mismo tiempo, que no ha subido en términos reales el precio de la luz en el país en todo el sexenio.

“Subrayar que no sólo no falta la energía eléctrica, sino que hemos cumplido el compromiso de que no ha subido el precio de la luz, ya estamos a cuatro meses de concluir y no ha aumentado el términos reales el precio de la luz en beneficio de los consumidores”

