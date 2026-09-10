El caso del multihomicidio ocurrido en Atizapán registró un nuevo avance judicial con la vinculación a proceso de Diego Sebastián Rosen, señalado por las autoridades como presunto responsable de uno de los crímenes que más conmoción generaron en el ámbito artístico y social.

La investigación lo relaciona con el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, así como de su esposa embarazada, su hija de tres años, la trabajadora Aleyda Romero así como una mascota que se encontraba en el domicilio.

La resolución contra Diego Sebastián Rosen permitirá que continúen las pesquisas mientras se desarrolla el proceso penal.

Diego Sebastián Rosen queda en prisión preventiva; audiencia será el 9 de septiembre (Yazmin Betancourt / SDPnoticias )

Juez vincula a proceso a Diego Sebastián Rosen y le dicta prisión preventiva

El miércoles 9 de septiembre, la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que una jueza de control dictaminó la vinculación a proceso de Diego Sebastián Rosen.

Esto luego de acreditar las pruebas presentadas en su contra por los delitos de:

homicidio calificado

interrupción del embarazo

maltrato de seres sintientes

Debido a esta situación, la jueza también dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Diego Sebastián Rosen, por lo que permanecerá detenido dentro del Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Edomex.

El Ministerio Público había presentado una solicitud para reclasificar el delito de homicidio, como feminicidio, por el asesinato de Ana Paula Barragán, esposa de Jonathan Meléndez, su hija de 3 años y la trabajadora Aleyda Romero. Sin embargo, esta fue rechazada.

Durante la audiencia, la cual finalizó tras más de 9 horas de duración, se estableció un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con ello, será hasta el mes de enero 2027 cuando se realice el próximo encuentro de Rosen con las autoridades, por su presunta responsabilidad en el multihomicidio de Atizapán.