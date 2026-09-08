Carlos Master Muñoz reaccionó al pago del gobierno de Veracruz por conferencias de Diego Ruzzarin: afirma que fue hipócrita de su parte, basándose en su debate viral del 2021.

¿Cuánto pagarías por conferencia de Diego Ruzzarín? Carlos Master Muñoz, coach empresarial

El coach empresarial declaró también que es irónico ver a quien predica igualdad mientras recibe 864 mil pesos del gobierno de Rocío Nahle para explicarle el concepto.

Recordando su debate, también resaltó que es irónico que mientras él imparte conferencias gratuitas, Diego Ruzzarin pregona el socialismo mientras le cobra al pueblo.

Carlos Master Muñoz critica pago conferencia de Diego Ruzzarin en Veracruz

Tras polémica por pago de conferencia en Veracruz, Carlos Master Muñoz reaccionó y criticó el cobro de Diego Ruzzarin al erario de Veracruz, para predicar la igualdad que no habría aplicado.

Carlos Master Muñoz señaló que el pago habría demostrado la hipocresía de Diego Ruzzarin, ya que le pasó la factura a uno de los estados más pobres de México.

Por lo mismo, señaló que si bien se debe cuestionar qué otras acciones pudo ejecutar el gobierno de Veracruz con los 864 mil pesos, también el nivel de hipocresía de Diego Ruzzarin.

Ya que el “supuesto socialista” le cobró al pueblo para venderle las ideas de igualdad que Diego Ruzzarin pregona, mientras “el presunto capitalista” los brinda gratis.

El empresario Carlos Master Muñoz destacó en este punto sus conferencias en Tulum, Quintana Roo para los empresarios, eventos que aseguró son gratuitos.

En su publicación de Instagram, Carlos Master Muñoz señaló que cobrar caro nunca ha sido el problema para él, sino el contradecir lo que se llevan años defendiendo.

Carlos Master Muñoz critica pago por conferencia de Diego Ruzzarin en Veracruz (Captura de pantalla)

Carlos Master Muñoz vs Diego Ruzarrin: resurge debate por polémica de conferencia en Veracruz

Carlos Master Muñoz también recordó el debate que protagonizó hace varios años -2021- con Diego Ruzzarin, que definió como “una de las discusiones más virales sobre capitalismo”.

En ese debate, Diego Ruzzarin aseguró que el capitalismo promueve la falsa meritocracia con la explotación al trabajador, por lo que afirmó no resuelve los problemas.

Y aunque Diego Ruzzarin enfatizó que el socialismo no es “anticapitalista” sí debe ser el siguiente paso evolutivo para que la corriente sea sustituida.

Por lo que durante sus conferencias como la vista en Veracruz, Diego Ruzzarin señala que el poder político no debe arrodillarse ante el mercado.