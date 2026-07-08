Tras su detención, Víctor Rodríguez Padilla será entregado a la Fiscalía de Morelos

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), será entregado a la Fiscalía del estado de Morelos tras ser detenido en la Ciudad de México (CDMX).

Lo anterior, luego de que su esposa, María Felicia Jiménez, presentara una denuncia contra Víctor Rodríguez Padilla en el estado de Morelos por reiterados actos de violencia física hacia ella.

Víctor Rodríguez Padilla enfrentará cargos por violencia ante la Fiscalía de Morelos

En una operación coordinada entre autoridades de la CDMX y del estado de Morelos, se confirmó la detención de Víctor Rodríguez Padilla.

El exfuncionario fue localizado por la Policía de Investigación en la alcaldía Benito Juárez, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Víctor Rodríguez Padilla.

Tras darse a conocer su captura, la autoridades capitalinas indicaron que el exfuncionario será entregado a la Fiscalía de Morelos para enfrentar cargos por violencia familiar.

El imputado será presentado ante un juez de control para celebrar la audiencia inicial, dando así seguimiento al caso de las agresiones difundidas que cometió contra María Felicia Jiménez en marzo de 2026.

No obstante, la víctima manifestó que las agresiones comenzaron desde 2022, pero entonces recibió amenazas para evitar que acudiera ante las autoridades.

Finalmente, la Fiscalía de Morelos logró establecer la presunta participación de Víctor Rodríguez Padilla, por lo que solicitó la intervención de la CDMX para su proceder a su localización y posterior captura.