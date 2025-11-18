¿Quién es Javier Negre? Te damos detalles del periodista de La Derecha Diario como:

¿Quién es Javier Negre?

Javier Negre es un conocido periodista y empresario de medios español, quien es conocido por su pensamiento y postulación ultraderecha, la cual incluye también en su línea editoral; también tiene afinidad al gobierno de Javier Milei en Argentina.

Actualmente, Javier Negre es el presidente del grupo EDA que incluye EDATV e Informa Radio en España; también es accionista y propietario parcial del medio argentino La Derecha Diario.

Pese a las amenazas que ha provocado la narcopresidenta de México @Claudiashein contra mi he decidido redoblar mi apuesta en un país que amo e invertir en uno de los medios mexicanos con mayor difusión en redes. Juntos somos más fuertes. pic.twitter.com/Cr73KHAX5h — Javier Negre (@javiernegre10) November 16, 2025

¿Qué edad tiene Javier Negre?

Tal y como reveló en sus redes sociales, Javier Negre cumplió 40 años de edad el 3 de julio del 2025.

¿Quién es Javier Negre? Periodista de La Derecha Diario (@javier.negre / Instagram)

¿Javier Negre tiene pareja?

Tampoco se conoce si es que Javier Negre tiene actualmente pareja.

¿Cuál es el signo zodiacal de Javier Negre?

Javier Negre nació el 3 de julio de 1985, por lo que pertenece al signo zodiacal de Cáncer, uno de los tres signos relacionados al elemento agua, por lo que tienden a ser muy emocionales.

Suelen guiarse por su intuición, son bastante empáticos y tienen un gran temperamento, incluso son considerados como los más dramáticos de los signos zodiacales.

¿Javier Negre tiene hijos?

No hay información sobre si Javier Negre tiene hijos.

¿Qué estudió Javier Negre?

De acuerdo a su perfil en LinkedIn, Javier Negre revela que estudió Periodismo por la Universidad CEU San Pablo con una beca de excelencia académica, logrando así sacar su licenciatura.

El cuarto curso de la carrera lo desarrolló en Suffolk Universit, Boston y cuenta con un máster en Periodismo de EL MUNDO , además de otro en Comunicación Política y Empresarial de la Universidad Carlos III junto con la George Washington University.

¿En qué ha trabajado Javier Negre?

Se sabe que del 2010 al 2020, Javier Negre trabajó para el medio El Mundo en donde cubría notas de política e investigación.

También se sabe que Javier Negre fundó el canal de YouTube “Estado de Alarma”, el ciual más tarde se convertiría en EDATV durante la pandemia.

EDATV es conocido por ser un un medio digital que es bastante crítico con el gobierno español y cercano a las ideas del partido Vox, y para 2024, Negre adquirió el 50% de participación en el medio argentino La Derecha Diario.

Fue asistente de prensa en la Comisión Europea, consultor en prácticas consultora internacional de comunicación Llorente y Cuenca, y realizó sus prácticas en Onda Cero.

También fue jefe de prensa del Club de Música y Jazz San Juan Evangelista, y meritorio de dirección en la película Torrente 2: Misión en Marbella de Santiago Segura.