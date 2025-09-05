Miles de trabajadores mexicanos esperan con ansias el martes 16 de septiembre de 2025 por tratarse de un día feriado, sin embargo, más de uno se hace la misma pregunta: ¿Ese día se paga doble o triple?

Según establece la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores que laboren el 16 de septiembre tienen el derecho a recibir un pago extra por tratarse de un día de descanso obligatorio.

En este caso, la Ley Federal del Trabajo determina que quienes deban presentarse a trabajar el 16 de septiembre, tendrán derecho a recibir un pago triple por el servicio prestado.

Salario (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Cuánto te deben pagar si trabajas el 16 de septiembre de 2025?

Aunque algunos aprovecharán este 16 de septiembre de 2025 para descansar y pasarla en familia, otros más deberán presentarse a trabajar y recibir una gratificación económica especial.

Si un trabajador se presenta a trabajar en esa fecha, su patrón deberá pagarle su salario del día normal más el doble, es decir, el triple de su salario diario. Acá te dejamos un ejemplo:

Si ganas diario 278.80 pesos, deberán pagarte 834 pesos

Si ganas 419.88 pesos al día, deberá pagarte 1 mil 259.64 pesos

Esta regla aplica para trabajadores con pago por día, semana, quincena o mes, toda vez que la jornada sea laborada el martes 16 de septiembre de 2025.

¿El 15 de septiembre es día oficial de descanso?

El 15 de septiembre no está considerado como día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo.

Es decir, las empresas pueden operar de manera normal y no están obligadas a pagar extra a sus trabajadores.

¿Cuántos días feriados quedan en México en 2025?

Estamos a cuatro meses de terminar el año, lo que quiere decir que nos quedan tres días feriados en México.

Recuerda que si trabajas en estas fechas, tu jefe deberá darte un pago extra:

16 de septiembre: la Independencia de México 21 de noviembre: Por la celebración de Día de la Revolución Mexicana, 25 de diciembre: Navidad