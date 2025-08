La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas o Alito Moreno, como un “vendepatrias” por buscar denunciar a su gobierno ante Organización de los Estados Americanos (OEA); “no tiene otro nombre”, dijo la mandataria federal.

Hoy viernes 1 de agosto, en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum calificó a Alejandro Moreno como “un personaje de malísima fama con escándalos de corrupción”, luego de que el presidente del PRI anunció un viaje a Estados Unidos para denunciar al Gobierno de México ante la OEA.

Además, la presidenta señaló en su conferencia mañanera de hoy 1 de agosto que los partidos de oposición hubieran querido que Estados Unidos subiera los aranceles, ya que el Gobierno de México logró, de nueva cuenta, un aplazamiento de esta media por 90 días.

Cabe recordar que hoy 1 de agosto, la Cámara de Diputados revisará una declaratoria de procedencia de desafuero en contra de Alejandro Moreno Cárdenas por enriquecimiento ilícito.

Hoy 1 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que Alito Moreno viajó a Estados Unidos para denunciar falsedades de su gobierno, por lo que señaló al presidente del PRI como un “vendepatrias”.

En este sentido, destacó el trabajo de su administración para aplazar los nuevos aranceles con los que amenazó a México el presidente Donald Trump, por lo que se refirió al caso puntual de Alejandro Moreno:

La presidenta recordó que Donald Trump le dio un giro al escenario económico internacional con el tema de los aranceles, por lo que esto no solo ha representado complicaciones para México sino para todo el mundo.

Sin embargo, pese a que México ha sido de los países que mejor ha manejado este escenario de crisis, esto no se ha visto reflejado en los medios de comunicación, cuyos intereses no ven esto como algo bueno:

“También hay medios que no consideran esto algo bueno, porque también buscan el fracaso del gobierno, pero se van a quedar con las ganas, porque no solamente el apoyo popular de nuestro gobierno es muy alto porque no hemos traicionado al pueblo, sino porque la economía mexicana va bien”.

Luego de que Claudia Sheinbaum señaló a Alito Moreno como un “vendepatrias”, el presidente del PRI respondió a estas declaraciones en sus redes sociales, donde se dijo víctima de una persecución.

“Que la presidenta Claudia Sheibaum me llame “vendepatrias” solo confirma el nivel de cinismo con el que gobiernan. Les incomoda que hable fuerte, que señale de frente, que no les tenga miedo.La persecución contra mí no empezó hoy. Lleva años. Desde que me negué a ser parte de su farsa, me han espiado, difamado, amenazado y perseguido. Pero no han podido doblarme, ni van a poder".

Alito Moreno