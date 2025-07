Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito Moreno, compartió con Ciro Gómez Leyva que tendrá un viaje a Estados Unidos, a pesar de que Morena busca iniciar un nuevo proceso de desafuero en su contra.

De acuerdo con Alejandro Moreno, Morena “no termina de atender de forma judicial” en su contra; sin embargo, aseguró que un circuito colegiado ya ordenó resolver el desafuero a su favor.

Asimismo, resaltó que se debe de buscar una buena relación entre México y Estados Unidos, ya que, lo que el país tiene para ofrecer es una mejor relación.

“Es una muestra más de lo que Morena no termina de atender de forma judicial pero mira qué cínicos, dicen que es que se reactive el fuero, no…Un colegiado de Circuito no le dijo, le ordenó que concluya ese asunto porque les gané todo en las instancias jurídicas y legales…el juez y un colegiado le ordenó a Hugo Eric (Flores) porque se les ganó en todas las instancias”

Alito Moreno compartió que, en el marco de los viajes a Europa de políticos de Morena, él prefiere viajar con regularidad a Estados Unidos.

El priista resaltó que no está mal viajar a Europa sino al contrario, que se deben de conocer los países de dicho continente; sin embargo, aclaró que les mejor mantener la relación con Estados Unidos.

Asimismo, compartió que regularmente asiste a reuniones con organizaciones e instituciones internacionales en Estado Unidos, para presentar datos e informes con datos importantes para la relación bilateral México-Estados Unidos.

De acuerdo con Alito Moreno, realizará un viaje a Estados Unidos para sostener una reunión con miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Resaltó que denunciará ante los organismos internacionales, así como en México, al gobierno federal por:

Por otra parte, Alejandro Moreno aseveró que el nuevo intento de desafuero en su contra fue una orden que los legisladores de Morena recibieron “la semana pasada”.

“¿Sí sabes que esta resolución se las ordenaron? por eso tienen que convocar a la sección, por una razón, porque se los ordenaron la semana pasada. Entonces qué es lo que sucede, qué casualidad que cuando no hay nada, no tienen absolutamente nada…¿qué están haciendo?,. lastimando a otro tipo de personas, de funcionarios, para querer involucrarme a mí. Yo no tengo nada, los voy a volver a combatir y les voy a volver a ganar” como gobernador fue claro y transparente”

Alejandro Moreno