El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio a conocer que la iniciativa de ley contra la extorsión ya llegó al recinto legislativo.

“En la Cámara de Diputados recibimos de presidencia la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión”. Ricardo Monreal

Se trata de una propuesta elaborada y enviada al Congreso por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de prevenir, investigar y castigar el delito de extorsión.

Por su parte, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, confirmó la recepción del proyecto, la cual será analizada por Comisiones.

Cámara de Diputados (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Iniciativa de ley contra la extorsión llegó a la Cámara de Diputados; será turnada a Comisiones

La tarde de este lunes se informó que la Cámara de Diputados recibió la iniciativa que plantea una Ley General contra la Extorsión, con la que se busca perseguir este delito.

Ante el aumento en las denuncias por extorsión, esta iniciativa tiene como finalidad reformar el artículo 73 constitucional, para incorporar a la extorsión dentro de la lista de delitos que permitan al Congreso emitir leyes generales

Con esta Ley General, todas las entidades del país deberán investigar de oficio las denuncias que se presenten por extorsión.

Asimismo, el proyecto busca homologar las sanciones en contra de la extorsión, así como las sanciones, acciones de prevención y la reparación del daño a nivel federal.

Según precisó Kenia López Rabadán, la iniciativa de ley contra la extorsión será publicada en la Gaceta parlamentaria para informar de su arribo a la Cámara de Diputados.

Posteriormente, esta será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.