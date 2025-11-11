En la Cámara de Diputados se aprobó que el 11 de diciembre de cada año se celebre el Día Nacional de la Talavera, iniciativa propuesta por la legisladora de Morena, Rosario Orozco Caballero.

Dicha iniciativa fue presentada desde el 28 de abril en la Cámara de Diputados, por lo que tras su aprobación, será turnada al Senado para la revisión y discusión del dictamen.

Tal como menciona la iniciativa, la talavera es una práctica artesanal que identifica a dos comunidades en México, y el 11 de diciembre de 2019 se declaró patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Día Nacional de la Talavera: Cámara de Diputados aprueba celebrarlo cada 11 de diciembre (Cámara de Diputados)

Tal como informó la Cámara de Diputados se aprobó en lo general y lo particular con mayoría de 439 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Día Nacional de la Talavera para el 11 de diciembre de cada año.

En su ponencia, Rosario Orozco Caballero explicó que el reconocimiento del Día Nacional de la Talavera el 11 de diciembre es justicia histórica y amor de nuestras raíces.

Aseguró a su vez, que la talavera es un símbolo de identidad y belleza debido a la manera en que se crea, con fuego, paciencia y mucho talento, que habla de México, así como de Puebla y Tlaxcala.

La legisladora de Morena mencionó en la Cámara de Diputados a su vez la historia de la talavera que es muestra del mestizaje y un vínculo cultural entre México y España, que ha sobrevivido más de 500 años.