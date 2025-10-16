En los últimos meses, los desastres naturales nos han recordado lo vulnerables que somos. Inundaciones, incendios y comunidades enteras que han perdido lo poco que tenían. Son momentos en los que se pone a prueba no sólo la capacidad de respuesta de las autoridades, sino también nuestra solidaridad como sociedad.

Por eso presenté tres iniciativas que trabajan juntas para proteger a la gente y al medio ambiente:

Una para prevenir los desastres antes de que ocurran.

Otra para actuar con rapidez cuando suceden.

Tercera —la más cercana a mi corazón— la Iniciativa de Ropa Solidaria.

En México, se desechan más de 800 mil toneladas de ropa al año, muchas de ellas en perfecto estado. Al mismo tiempo, más de 10 millones de personas viven en pobreza extrema, sin acceso a prendas adecuadas para el clima, el trabajo o la escuela.

La industria textil, además, es responsable de cerca del 20% del desperdicio global de agua y de más emisiones contaminantes que el transporte marítimo y aéreo combinados.

La iniciativa busca convertir lo que hoy se tira en una oportunidad de ayuda, promoviendo políticas públicas que garanticen la recolección, clasificación, reutilización y redistribución de ropa en buen estado a través de una red nacional coordinada entre gobiernos estatales y municipales, empresas textiles y organizaciones civiles.

Pero no se trata solo de promover la solidaridad: la propuesta establece que los municipios estén obligados a implementar programas de recolección y donación de ropa, instalando contenedores permanentes en espacios públicos y centros comerciales para que, cuando lleguen las emergencias, exista un sistema listo para responder de inmediato.

Porque cuando la empatía se convierte en acción, logramos un doble propósito: proteger el medio ambiente y abrigar dignamente a quienes más lo necesitan. Esa es la verdadera esencia de la economía circular: generar beneficios sociales, ambientales y humanos al mismo tiempo.

Desde Querétaro seguimos trabajando por iniciativas que cambian vidas y que fortalecen nuestra comunidad.

Acciones como estas son las que debemos seguir impulsando para tener un Querétaro fuerte otra vez.

Soy Ricardo Astudillo Suárez, Diputado Federal por el Estado de Querétaro. Agradezco, como cada semana, a SDPnoticias por este espacio que nos permite compartir las ideas que pueden transformar a nuestro país.