La Depresión Tropical 17-E mantiene bajo vigilancia al Pacífico mexicano debido a un pronóstico de rápida intensificación que podría llevarla hasta huracán categoría 3.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sistema podría evolucionar primero a la Tormenta Tropical Polo y posteriormente convertirse en un huracán mayor.

El fenómeno también mantiene bajo atención a Guerrero, Colima, Michoacán, Jalisco y Oaxaca, entidades donde se prevén condiciones de viento y posibles efectos asociados.

¿Cómo evolucionará la Depresión Tropical 17-E frente a México?

Durante la noche del domingo y primeras horas del lunes, el sistema podría fortalecerse hasta convertirse en tormenta tropical, de acuerdo con el pronóstico.

Para el martes, la Depresión Tropical 17-E tendría condiciones para alcanzar la categoría 2 y continuar intensificándose posteriormente.

El escenario contempla que el ciclón pueda llegar a huracán categoría 3, con rachas de viento de hasta 220 kilómetros por hora.

Huracán (Michelle Rojas)

Durante las próximas 24 a 48 horas, el sistema avanzará inicialmente hacia el este y después se desplazará paralelo a las costas mexicanas.

Posteriormente, el fenómeno podría recurvar hacia el noroeste y mantener su trayectoria frente al litoral del Pacífico mexicano, según las previsiones actuales.

Guerrero, Colima, Michoacán, Jalisco y Oaxaca permanecen bajo atención por posibles efectos, como:

lluvias

viento

oleaje elevado

inundaciones

deslaves

La cercanía del sistema y su intensidad todavía pueden cambiar, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre su evolución y desplazamiento.

El SMN y Conagua recomendaron consultar avisos oficiales y evitar anticipar escenarios, mientras se determina qué tan cerca pasará el ciclón de las costas nacionales.