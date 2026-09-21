La Depresión Tropical 17-E mantiene bajo vigilancia al Pacífico mexicano debido a un pronóstico de rápida intensificación que podría llevarla hasta huracán categoría 3.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sistema podría evolucionar primero a la Tormenta Tropical Polo y posteriormente convertirse en un huracán mayor.
El fenómeno también mantiene bajo atención a Guerrero, Colima, Michoacán, Jalisco y Oaxaca, entidades donde se prevén condiciones de viento y posibles efectos asociados.
¿Cómo evolucionará la Depresión Tropical 17-E frente a México?
Durante la noche del domingo y primeras horas del lunes, el sistema podría fortalecerse hasta convertirse en tormenta tropical, de acuerdo con el pronóstico.
Para el martes, la Depresión Tropical 17-E tendría condiciones para alcanzar la categoría 2 y continuar intensificándose posteriormente.
El escenario contempla que el ciclón pueda llegar a huracán categoría 3, con rachas de viento de hasta 220 kilómetros por hora.
Durante las próximas 24 a 48 horas, el sistema avanzará inicialmente hacia el este y después se desplazará paralelo a las costas mexicanas.
Posteriormente, el fenómeno podría recurvar hacia el noroeste y mantener su trayectoria frente al litoral del Pacífico mexicano, según las previsiones actuales.
Guerrero, Colima, Michoacán, Jalisco y Oaxaca permanecen bajo atención por posibles efectos, como:
- lluvias
- viento
- oleaje elevado
- inundaciones
- deslaves
La cercanía del sistema y su intensidad todavía pueden cambiar, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre su evolución y desplazamiento.
El SMN y Conagua recomendaron consultar avisos oficiales y evitar anticipar escenarios, mientras se determina qué tan cerca pasará el ciclón de las costas nacionales.
🌀Esta tarde se desarrolló la #DepresiónTropical Diecisiete-E, aproximadamente a 410 km al sur-sureste de Punta San Telmo, #Michoacán.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 20, 2026
🌀El sistema refuerza el potencial de #Lluvias fuertes a muy fuertes en las costas de #Jalisco, #Colima, #Michoacán y #Guerrero.⬇️… pic.twitter.com/K877P4KaMX