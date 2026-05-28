Gobernación exhibe esquema de fraude con premios a líneas telefónicas

Por medio de redes sociales, la Secretaría de Gobernación compartió un mensaje en el que alertó sobre la existencia de un esquema de fraude que ofrece premios a líneas telefónicas.

“La Segob reporta que es falsa la información que circula en aplicaciones de mensajería de teléfonos móviles sobre supuestos premios, apoyos o beneficios vinculados a líneas telefónicas” Secretaría de Gobernación

En su publicación, la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez resaltó que es completamente falsa la información que circula con respecto a los supuestos premios, apoyos y beneficios.

Cabe destacar que a lo largo de las últimas horas, circuló en redes sociales un presunto aviso oficial con respecto a un evento que, se afirma, es organizado por compañías telefónicas.

Gobernación aleta por fraude con premios a líneas telefónicas

En redes sociales comenzó a circular un mensaje que pretende hacerse pasar como oficial, en el que se anuncian supuestos premios a usuarios de telefonía móvil a cambio de recargas.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que advirtió públicamente que se trataba de un esquema de fraude con el que se pretende engañar a los usuarios.

Segob alerta por fraudes (@SEGOB_mx/X)

El comunicado oficial explicó que la información difundida en aplicaciones de mensajería móvil no corresponde a ningún concurso real, y es un intento de suplantación de identidad y robo de datos.

La dependencia federal subrayó que no existe programa alguno vinculado a compañías telefónicas, por lo que pidió a la ciudadanía desconfiar de mensajes que soliciten pagos o comprobantes de recargas.

Asimismo, se detalló que los supuestos premios incluían cheques bancarios y equipos celulares; sin embargo, el procedimiento exigía depósitos previos, característica típica de un esquema de fraude.

Alertan por proliferación de fraudes digitales

Los fraudes digitales representan un riesgo creciente para usuarios de telefonía móvil, los mensajes falsos buscan obtener datos sensibles mediante engaños, configurando un claro esquema de fraude.

La Secretaría de Gobernación ha advertido que estas prácticas pueden derivar en robo de identidad, acceso indebido a cuentas bancarias y pérdidas económicas, afectando directamente la seguridad digital.

Entre las medidas de prevención destacan no abrir enlaces sospechosos, verificar directamente con instituciones oficiales y activar autenticación de dos pasos, acciones clave.