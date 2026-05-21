La empresa especializada en ciberseguridad Silent4Business advirtió sobre el aumento de nuevas tácticas de fraude digital dirigido a empresas, luego del reciente ciberataque que afectó a Booking.com y expuso información confidencial de usuarios y reservaciones en distintas partes del mundo.

De acuerdo con especialistas, el caso evidenció cómo los ciberdelincuentes han modificado sus estrategias en los últimos años. Actualmente, los ataques ya no dependen únicamente de vulnerar complejos sistemas tecnológicos, sino de manipular a personas con acceso autorizado dentro de las organizaciones.

Fraudes digitales evolucionan tras filtración de datos en Booking.com

La compañía explicó que los fraudes modernos se apoyan principalmente en técnicas de ingeniería social, método mediante el cual los atacantes engañan a empleados, proveedores o aliados comerciales para obtener datos sensibles, contraseñas o accesos internos.

Uno de los principales riesgos detectados por Silent4Business se encuentra en la cadena de suministro digital. Aunque muchas compañías fortalecen sus sistemas centrales, suelen descuidar los accesos otorgados a terceros, situación que puede abrir puertas a intrusiones dentro de redes corporativas aparentemente seguras.

Silent4Business recomendó reforzar la verificación de identidad y supervisar a proveedores (cortesía)

La firma alertó que la reutilización de información robada se ha convertido en otra tendencia preocupante. Datos obtenidos en un ataque inicial pueden ser usados posteriormente para desarrollar fraudes más sofisticados y personalizados, aumentando el impacto económico y reputacional para las empresas afectadas.

Además del daño tecnológico, los especialistas señalaron que las filtraciones de información pueden afectar directamente la confianza de los consumidores y generar pérdidas financieras importantes, especialmente en sectores como turismo, comercio electrónico y servicios financieros.

Silent4Business recomendó reforzar la verificación de identidad y supervisar a proveedores (cortesía)

La empresa recomendó fortalecer las políticas internas de seguridad, implementar sistemas de verificación de identidad y mantener evaluaciones permanentes sobre los riesgos asociados a proveedores externos.

Finalmente, Silent4Business subrayó que invertir en prevención resulta mucho menos costoso que enfrentar las consecuencias de un ataque cibernético, por lo que llamó a integrar la ciberseguridad como parte esencial de la estrategia de negocio y no únicamente como un asunto técnico.