Hubo encuentro de ex aspirantes a la presidencia, ya que Samuel García se reunió con Manuel Velasco, ambos de diferentes partidos políticos y sin alianza en común, pero, ¿de qué hablaron?.

Hasta hace unas semanas, Samuel García estaba enlistado como pre candidato de Movimiento Ciudadano para las elecciones 2024, a celebrarse el domingo 2 de junio.

Sin embargo, tras los desacuerdos con el Congreso de Nuevo León, Samuel García tuvo que renunciar a la candidatura presidencial; a diferencia de Manuel Velasco, quien perdió en la encuesta de Morena.

¿De qué hablaron Samuel García y Manuel Velasco? Ex aspirantes a la presidencia se reúnen

Mediante su cuenta de X, Manuel Velasco compartió una foto con el gobernador de Nuevo León y ex aspirante a la presidencia también, Samuel García.

Sin embargo, Manuel Velasco no declaró la razón de su reunión, mientras que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no se ha pronunciado al respecto del encuentro con la ex corcholata verde.

En la publicación, Manuel Velasco solamente añadió que fue compañero de Samuel García cuando ambos eran senadores y finalizó su mensaje señalando que es un joven comprometido con el desarrollo de su estado.

Se hace mención que a finales de julio, Manuel Velasco había mencionado que tanto Samuel García como Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, debían animarse a participar en las elecciones 2024.

En ese momento, cuando todavía era una corcholata de Morena, Manuel Velasco había destacado que esperaba que participaran porque “es importante impulsar la renovación generacional en la política”.

Samuel García sigue enfocado en sacar al PRI y PAN de Nuevo León; pero ya no se va a enojar por épocas navideñas

En sus historias de Instagram, Samuel García declaró que es necesario sacar a los diputados del PRI y PAN del Congreso de Nuevo León, así como del estado y de México, en una nueva arremetida en contra de la oposición.

Esto tras nombrar a José Galván González como encargado de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León , pese a sus antecedentes, solamente por llevarle la contraria al gobernador, es decir, Samuel García.

Igualmente, Samuel García hizo un llamado a los organismos de Nuevo León, ya que no se han pronunciado sobre las acciones del Congreso, aunque durante su pre campaña protestaban, supuestamente, todos los días.

Agregó que el PRIAN se va en junio de 2024, porque llega lo nuevo y “traemos los fosfo más puestos que nunca”; y sentenció al final de sus historias, que ya no se va a enojar porque son épocas navideñas.

Manuel Velasco no se pronunció respecto a la situación que vivió Nuevo León por la licencia de Samuel García como gobernador.

Encuesta MetricsMX: Así va Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones 2024 sin Samuel García

En la encuesta MetricsMX del 8 de diciembre de 2023 (compartida por SDPnoticias), Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar con más de 50 puntos de diferencia de Movimiento Ciudadano.

Esta es la intención al voto de las dos candidatas, la primera sin Samuel García; más el porcentaje de un candidato de Movimiento Ciudadano, todavía no definido.

Claudia Sheinbaum: 57.5% Xóchitl Gálvez: 17.9% Movimiento Ciudadano: 8%