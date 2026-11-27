La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en colaboración con la Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura Económica, ha desarrollado una colección gratuita de libros escrita por autoras mexicanas y latinoamericanas.

Según informó la secretaria Claudia Curiel de Icaza, los primeros volúmenes ya están preparados y se espera concretar con la mandataria el calendario para su distribución nacional en bibliotecas públicas.

“Justamente ya me dieron los primeros volúmenes. Ayer me los mandó Paco Ignacio Taibo. Estamos esperando una fecha ya concreta con la presidenta para hacer la primera entrega este año y durante el 2027” Claudia Curiel de Icaza

La cual abarcará un tiraje total de un millón de ejemplares en géneros como prosa, poesía y ensayo entre finales de este año y 2027.

Claudia Curiel de Icaza confirma que están coordinando con Sheinbaum la fecha de lanzamiento de la colección de escritoras mexicanas

Durante la conferencia del Pueblo del 27 de noviembre, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, confirmó que ya recibió los primeros volúmenes de la colección enviados por Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Actualmente, las autoridades están coordinando la fecha concreta junto con la presidenta Claudia Sheinbaum para realizar el anuncio oficial e iniciar la primera etapa de entrega.

La distribución arrancará con una primera fase a finales de este año y continuará a lo largo de 2027.

Se distribuirá un total de un millón de ejemplares con obras de prosa, poesía y ensayo de escritoras mexicanas y latinoamericanas.

“Remarcar que son 1 millón de ejemplares de escritoras mexicanas y de América Latina y estaremos distribuyendo en bibliotecas públicas y en todos los estados del país. Entonces este año verán esa primera etapa de la colección” Claudia Curiel de Icaza

Los libros llegarán de forma gratuita a la red de bibliotecas públicas en todos los estados del país. Claudia Curiel de Icaza confirmó que de momento solo se distribuirán en México.

“En este caso vamos a hacerlo puntualmente en México” Claudia Curiel de Icaza

La actualización se presentó dentro de las actividades de los 16 días de activismo contra la violencia de género para promover el acceso a la literatura escrita por mujeres.

La colección de escritoras mexicanas y latinoamericanas busca visibilizar el trabajo de autoras

La colección de escritoras mexicanas y latinoamericanas fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el FCE y la Secretaría de Cultura para saldar una deuda histórica en el catálogo editorial, rescatando y visibilizando el trabajo de escritoras que no han tenido suficiente reconocimiento.

Se financia con presupuesto público federal, mediante la adquisición total de los derechos de autor con escritoras o editoriales para garantizar una retribución justa.

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura. (Tomada de video/@gobiernodemexico)

La entrega será completamente gratuita y estará destinada a fortalecer la red de bibliotecas públicas en todos los estados de México.

Consta de un tiraje total de un millón de ejemplares. Abarca obras de prosa, poesía y ensayo escritas por autoras de México y América Latina.