Tras las críticas que recibió, Paco Ignacio Taibo II explica la ausencia de escritoras en la colección del FCE ‘25 para 25’.

Esto luego de las críticas que recibió por incluir sólo cinco escritoras de los 27 libros para esta colección, de las cuales tres son autoras mexicanas ya fallecidas.

¿Por qué no hay más escritoras en la colección 25 para 25? Paco Ignacio Taibo II aclara la ausencia

Paco Ignacio Taibo II habló con Sabina Berman sobre la nueva colección del FCE sobre los principales exponentes del llamado “Boom Latinoamericano”.

Durante su conversación, Paco Ignacio Taibo II explicó la ausencia de escritoras luego de todas las críticas que recibió por su elección.

Paco Ignacio Taibo II señaló que en realidad no sabe cuántas mujeres fueron incluidas, pues no se trató de una elección por género sino más bien como fue saliendo .

“Por la manera en la que se concino, como era el boom esto fue lo que fue saliendo” Paco Ignacio Taibo II

En su conversación, Paco Ignacio Taibo II señaló que en caso de México se escogieron a más autoras femeninas que masculinas.

“En el caso mexicano porque la teníamos más fácil, dado que muchos de los derechos estaban ya en libros del Fondo, los cinco autores mexicanos que aparecen en la colección, dos son hombres y tres son mujeres” Paco Ignacio Taibo II

Paco Ignacio Taibo II destacó que en realidad la elección de los autores fue por la propuesta que les hicieron y no se pensó en las cuotas de género.

“En otros casos porque la propuesta que nos hicieron, Colombia nos dijeron un hombre y una mujer y Urugay nos dijo tres hombres” Paco Ignacio Taibo II

¿Por qué España no forma parte de la colección 25 para 25? Paco Ignacio Taibo II aclara la situación

Durante su conversación, Paco Ignacio Taibo II fue cuestionado sobre la ausencia de España en la colección 25 para 25.

Paco Ignacio Taibo II aseguró que el proyecto es de América Latina para América Latina.

En su conversación, Paco Ignacio Taibo II señaló que también habría sido complicado hablar con España ya que su mundo editorial se encuentra dominado por las grandes editoriales trasnacionales.

“Porque queríamos hacerlo en casa, hacia dentro y no hacia fuera y con efecto rebote. Este proyecto es de América Latina hacia América Latina y excluimos la posibilidad de entablar relaciones con el Ministerio de Cultura Español” Paco Ignacio Taibo II

Paco Ignacio Taibo II recordó que Brasil tampoco fue incluido porque tenían que conseguir los derechos de todos los libros en español y portugués.

“Brasil por una razón técnica, tendríamos que proponernos que los 27 libros se tradujeran para distribución, nos rompía el esquema” Paco Ignacio Taibo II