La Secretaría de Cultura anunció una serie de medidas para fortalecer a la industria editorial y fomentar la lectura en México, entre ellas una propuesta para aplicar tasa cero de IVA a las librerías dentro del Paquete Económico 2027.

“En el paquete Económico 2027 se envió la propuesta de tasa cero de IVA para Librerías. La creación, las editoriales tuvieron apoyo hace mas de 20 tantos años de esta tasa, pero no había apoyo para la distribución y eso generaba una asimetría importante. ¿En qué va a beneficiar la tasa cero? Obviamente en que les va a poder a ayudar a deducir gastos de operación, se van a fortalecer las redes de librerías y esto implica un beneficio anual de alrededor de 200 millones de pesos para este sector.” Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura

La iniciativa de tasa cero de IVA busca mejorar las condiciones del sector y fortalecer la distribución de libros en todo México, se informó en la mañanera del 18 de septiembre de 2026.

Además, el gobierno federal pondrá en marcha una compra masiva de ejemplares para bibliotecas públicas, con el objetivo de ampliar el acceso a la lectura y respaldar a las editoriales nacionales.

Cultura anuncia compra masiva de libros para bibliotecas

Durante la conferencia matutina, la Secretaría de Cultura anunció que el próximo lunes 21 de septiembre se lanzará una convocatoria para editoriales para realizar una compra masiva de libros destinados a la Red Nacional de Bibliotecas, con un presupuesto de 50 millones de pesos.

“Es una iniciativa por parte de la Industria de la Cámara Editorial Mexicana, Taebo, la brigada para lectura y libertad y que es una demanda muy importante. Por otro lado, algo que también es relevante para la liquides de las editoriales en México, vamos a lanzar una convocatoria el próximo lunes 21 de septiembre para una compra masiva de libros para las bibliotecas, para la red nacional de bibliotecas. Esta es una adquisición por 50 millones de pesos, podrán participar evidentemente editoriales mexicanas, independientes, medianas y esto va a nutrir esta red de bibliotecas en beneficio del lector.” Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura

La convocatoria estará dirigida a editoriales mexicanas, incluidas empresas independientes y medianas, cuyos títulos podrán incorporarse al acervo de las bibliotecas públicas del país. Curiel de Icaza señaló que esta acción también busca beneficiar a los lectores y fortalecer la circulación de libros.

La secretaria destacó que ambas medidas forman parte de las acciones para fortalecer el ecosistema del libro en México, actualmente, la Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura Económica trabajan con 26 mil clubes y salas de lectura, con la meta de alcanzar alrededor de 250 mil participantes al cierre de 2026.