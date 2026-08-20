Claudia Curiel de Icaza, la titular de la Secretaría de Cultura, ya tiene el encargo de acercarse a la casa editorial Ediciones Era, para “ver de qué manera se puede apoyar”, dijo Sheinbaum sobre el anuncio de la reducción de sus operaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum externó que “no es buena noticia” que una editorial decida disminuir sus operaciones.

Claudia Curiel de Icaza tendrá acercamiento con Ediciones Era por la reducción de sus operaciones

La casa editorial Ediciones Era anunció que tras 66 años de operaciones, decidió reducir al mínimo por el desplome en las ventas de libros, situación que Claudia Sheinbaum ya encargó a Claudia Curiel de Icaza.

La mandataria habló en la mañanera del pueblo del 20 de agosto de 2026, sobre el anuncio que Ediciones Era hizo, siendo una editorial significativa en la promoción de la literatura de izquierda.

Ante ello, externó que no era una buena noticia. Sin embargo, dijo que ya había pedido a Claudia Curiel de Icaza que tuviera acercamiento con la empresa para conocer los detalles y ver la forma en que el gobierno pueda ayudar.

“Le pedí a Claudia Curiel, la secretaria de Cultura, que los busque (...) no es buena noticia que cierre una editorial de libros. Entonces hay que ver de qué manera se puede apoyar”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Pese a la petición que Sheinbaum hizo a Curiel de Icaza, no detalló cuál fue la respuesta que la secretaria obtuvo por Ediciones Era.

Sin embargo, se conoce que la casa editorial está viviendo una crisis financiera insostenible y acelerada por la pandemia de Covid-19, llevada por los cambios en el consumo de libros en México.