Arturo Zaldívar, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue anunciado como coordinador general de Política y Gobierno en la próxima administración encabazada por Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México.

Hoy jueves 1 de agosto, desde su casa de transición en la alcaldía Iztapalapa, Claudia Sheinbaum reveló el nombre de Arturo Zaldívar con integrante de su equipo, así como el de Leticia Ramírez, quien será coordinadora Nacional de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, en tanto que Carlos Augusto Morales López será su secretario particular.

“Me honra, me emociona y me compromete”, dijo Arturo Zaldívar ante su nombramiento, mientras que Claudia Sheinbaum explicó lo siguiente en torno al nuevo integrante de su equipo:

“Él nos va ayudar mucho porque le va a dar seguimiento a las reformas constitucionales, particularmente a la reforma del Poder Judicial, obviamente con la autonomía que eso significa, pero es importante el seguimiento” Claudia Sheinbaum

Arturo Zaldívar: Este sería su sueldo como integrante del equipo de Claudia Sheinbaum

Tras el nombramiento de Arturo Zaldívar como coordinador general de Política y Gobierno, el periodista Arturo Ángel planteó la posibilidad de que el ex ministro de la SCJN perciba el mismo salario que recibe Hugo López-Gatell, quien está al frente de dicho cargo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En ese sentido, el sueldo que percibe el coordinador general de Política y Gobierno es de 181 mil 276 pesos mensuales; además de esto, el nuevo integrante de la Oficina de la Presidencia de la República recibirá su pensión como ex ministro de la SCJN.

Claudia Sheinbaum: ¿Quiénes forman parte de su gabinete?

El gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum no ha sido totalmente revelado. Sin embargo, gran parte de los nombres que forman parte del equipo que la acompañará desde el 1 de octubre de 2024, forma parte información de dominio público.

El gabinete de la virtual presidenta electa estará compuesto de la siguiente manera: