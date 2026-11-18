El diputado Ricardo Monreal habló sobre lo que espera como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para la próxima presidencia del INE, apuntando hacia la imparcialidad.

“No debe tener una afiliación política, pero tampoco debe tener una fobia insalvable de haber sido contraria a la 4T (...) es el balance y equilibrio que debemos encontrar” Ricardo Monreal, diputado.

Ricardo Monreal explicó que elegir a una nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) no es fácil porque ahora hay desacuerdos hasta para la convocatoria, lo que antela conflicto al momento de dar un nombre.

Ricardo Monreal pide imparcialidad en la próxima presidenta del INE

Ante la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y los negocios inclinados al favoritismo hechos durante su cargo con dinero público, se ha decidido lanzar una convocatoria antelando que el puesto será para una mujer.

Sin embargo, hasta el momento no existen nombres sobre la mesa, confirmó Ricardo Monreal en entrevista con Azucena Uresti, explicando que es difícil hacer una elección porque buscan que haya un equilibrio en la presidencia del INE.

Además de que compartió que existe incluso conflicto para la elección de cómo lanzar la convocatoria, explicó que a su perspectiva como presidente de la Jucopo debe haber imparcialidad, nula afiliación política, pero tampoco un rechazo “insalvable” a la 4T.

Por otra parte, explicó que debido a que la nueva presidenta del INE enfrentará las elecciones 2027 no quieren tener un debate en donde se le acuse “de estar alineada” o incluso de “preparar un fraude” a favor del partido en el poder.

Ricardo Monreal sabe que habrá desacuerdo al elegir a la presidenta del INE

El diputado Ricardo Monreal también argumentó que así como hay desacuerdos en cómo se va a lanzar y hacer la convocatoria, sabe que los habrá al momento de elegir a la próxima presidenta del INE.