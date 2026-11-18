Saúl Monreal aseguró que es necesario que la oposición llegue a un consenso con Morena para poder renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

El senador resaltó que es importante que la convocatoria para elegir a la nueva titular del INE se realice en consenso por el bien del instituto.

“Es importante que la convocatoria salga condensada” Saúl Monreal, senador por Morena

Cabe señalar que la Cámara de Diputados no ha logrado llegar al consenso para la presidencia del INE.

“Me duele que la oposición condicione” el consenso para renovar presidencia del INE: Saúl Monreal

Saúl Monreal aseguró a medios de comunicación que le duele que la oposición esté condicionando el consenso para renovar la presidencia del INE tras la salida de Guadalupe Taddei.

Asimismo, señaló que es momento de “ir juntos” porque, más que la mayoría calificada, se requiere del consenso de todas las fuerzas políticas.

“A mí me duele mucho que la oposición en este momento condicione, cuando deben ir juntos, porque ahora, sí se requiere mayoría calificada, pero se requiere el consenso de todos los partidos políticos” Saúl Monreal, senador por Morena

Además, Saúl Monreal reiteró que la gravedad que generó la crisis del INE debe ser asumida con responsabilidad por todos los partidos con responsabilidad.

“Es tal la gravedad que se generó ante el INE que todos los partidos deben asumirla con responsabilidad” Saúl Monreal, senador por Morena

Asimismo, aseguró que la oposición debe ser responsable y trabajar por el bienestar del instituto en lugar de buscar minimizarlo.

En este sentido, llamó a la oposición a ponerle “mayor empeño” a resolver la problemática del INE que “es algo muy grave” y trabajar en conjunto para renovar la presidencia del INE.