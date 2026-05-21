El sindicato de controladores aéreos adelantó que irán a la huelga este lunes 25 de mayo si fracasan las negociaciones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

A la huelga de controladores aéreos le anteceden años de reclamos, por lo que ahora el gremio busca presionar a las autoridades a resolver el déficit operativo y el rezago salarial antes del inicio del Mundial.

Controladores aéreos alertan que próxima semana irán a huelga si fracasan negociaciones

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Jose Alfredo Covarrubias, secretario del Sindicato de Controladores, comentó que la asamblea general de controladores aéreos ya han votado por la huelga.

¿Quién es José Alfredo Covarrubias? (Redes sociales)

Sin embargo, como representantes están agotando todas las posibilidades de diálogo, por lo que asistieron al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) para pedir su mediación.

El secretario del sindicato detalló que Conciliación y Arbitraje ya han mantenido una reunión con la SICT, por lo que esperan que, a más tardar el lunes 25 de mayo, obtengan un acuerdo con las autoridades.

Pese al diálogo que se realiza, los controladores aéreos mantienen su decisión de irse a huelga, por lo que, si el lunes fracasan las negociaciones, esa misma semana presentarán la notificación del paro.

Controladores aéreos adelantan inicio de la huelga; esto es lo que piden

De acuerdo con la información, las demandas de los controladores aéreos son las siguientes: