José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA), señaló que Cristobal Arias Solís, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), está haciendo gestiones a fin de frenar una posible huelga.

“Depende precisamente de las manifestaciones de la autoridad laboral, del presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que avancemos o que se solucione…” José Alfredo Covarrubias. SINACTA

La labor del presidente del TFCA consiste en hacer gestiones para evitar una posible huelga en el marco del inicio del Mundial 2026, reveló José Alfredo Covarrubias en entrevista con Azucena Uresti.

Los controladores aéreos señalaron que el objetivo del emplazamiento a huelga es garantizar la seguridad en las operaciones aeroportuarias y tener suficiente personal.

TFCA hace gestiones pata evitar huelga de controladores aéreos

El secretario general del sindicato de controladores aéreos dijo que el titular del TFCA estuvo de acuerdo en realizar gestiones para la solución de la problemática.

Por ello, este jueves 21 de mayo, Cristobal Arias se va a reunir con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y posteriormente les dará una respuesta al sindicato.

También reveló que van a buscar una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte de la sensibilidad a sus peticiones.

José Alfredo Covarrubias dijo que “el trámite legal… la vamos a continuar y depende las autoridades…”.

Controladores aéreos amenazan con irse a huelga por falta de personal y anomalías en salarios

El emplazamiento a huelga de controladores aéreos se anunció este miércoles 20 de mayo.

Parte de las denuncias corresponden a un déficit operativo ya que no se han hecho el nombramiento de 19 controladores aéreos y una perdida salarial de 30 por ciento.