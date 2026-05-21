Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que el tema del emplazamiento huelga de los controladores aéreos está teniendo atención por parte del titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina.

“Lo de los controladores aéreos es parte de las revisiones de ellos y está atendiendo muy bien el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este jueves 21 de mayo, al señalar que las manifestaciones son parte de las revisiones que buscan ellos, sin mencionar el Mundial 2026.

SICT atiende manifestación de controladores aéreos, coinciden Sheinbaum y Sindicato

Con ello, se confirmó que hay reuniones con el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, en línea con los mencionado por el secretario general de Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA), José Alfredo Covarrubias.

Covarrubias dijo que Cristobal Arias Solís, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), hace gestiones ante la SICT y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para resolver el tema.

Demandas de los controladores aéreos antes del Mundial 2026

El tema de fondo que impulsa una posible huelga es la falta de controladores aéreos y la devaluación salarial de 30 por ciento.

Además, denuncian turnos extenuantes, obsolencia y deficiencias en equipos de navegación bajo la idea de austeridad, situaciones con las que tendrían que trabajar en el marco del Mundial 2026.

El Mundial 2026 iniciará el 11 de junio y se espera la llegada de 5.5 millones de visitantes, por lo que han insistido en obtener la atención de las autoridades.

El SINACTA dijo previamente que habían agotado todas las instancias de diálogo y no les habían hecho caso a ninguna de sus peticioness ni la principal que consiste en la contratación de personal especializado.