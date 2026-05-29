Integrantes del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA), declararon la instalación de asamblea permanente, por lo que cada vez están más cerca de a huelga.

Lo anterior debido a que el gremio de controladores aéreos advirtió que si las autoridades federales no cumplen con los acuerdos establecidos tras una mesa de diálogo, iniciarán la huelga.

Cabe destacar que el secretario general de SINACTA, José Covarrubias, sostuvo un encuentro con la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Controladores aéreos de SINACTA entran en asamblea permanente

Al insistir en las acusaciones por afectaciones a las remuneraciones salariales de los controladores aéreos que forman parte del sindicato, el SINACTA entró en fase de asamblea permanente.

Por medio de un comunicado, el organismo sindical advirtió que la nueva etapa implica un avanza a un posible estallido de huelga en caso de que las autoridades incumplan con los acuerdos establecidos:

Solución a las Afectaciones salariales, pues reclaman una notable disminución en sus remuneraciones

Cumplimiento del compromiso pendiente con respecto al diseño de un mecanismo para mitigar el impacto salarial, pero no ha habido una respuesta formal

Implementación de medidas que garanticen la seguridad operacional, ya que han solicitado la puesta en marcha de programas para reducir riesgos en el servicio de tránsito aéreo

Acciones que den garantías de cumplimiento, pues exigen que los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo se respeten íntegramente

Cabe destacar que el magistrado Cristóbal Arias Solís, presidente del Tribunal Federal, aceptó prestar sus servicios como mediador en busca de que se alcance una solución a las denuncias.

SINACTA

Controladores aéreos (Moises Pablo / Moisés Pablo Nava)

SINACTA se reunió con autoridades

El 27 de mayo de 2026, controladores aéreos afiliados a SINACTA, sostuvieron una reunión con la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Bertha Gómez.

En el encuentro participaron también Tania Carro Toledo subsecretaria de Comunicaciones y Transportes Emilio Avendaño García titular de la Agencia Federal de Aviación Civil y Javier Dour Vega.

La mesa fue encabezada por el magistrado Cristóbal Solís Arias presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y se abordaron temas laborales y operativos relacionados con los controladores.