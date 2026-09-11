Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que el Presupuesto 2027 tiene muy poco margen para hacer modificaciones, ya que la propuesta satisface rubros esenciales.

Durante un breve encuentro con los medios, Ricardo Monreal afirmó que, más del 80% de los recursos contemplados en el Paquete Económico 2027, son indispensables para el funcionamiento del país.

Presupuesto 2027 tendrá poco margen para cambios por rubros esenciales, advierte Ricardo Monreal

Ricardo Monreal señaló que el Paquete Económico 2027 presenta un presupuesto realista que busca cubrir las necesidades esenciales de México, por lo que el gasto sería prácticamente inamovible.

“Yo diría que el 80% o más es indispensable. No hay posibilidades de moverlo”. Ricardo Monreal

Ricardo Monreal advierte que habrá poco margen para modificar el Presupuesto 2027 (X/@RicardoMonrealA)

De acuerdo con Ricardo Monreal, el Presupuesto 2027 contempla salarios y sueldos, el mantenimiento de obras, la política social, la educación, la salud y lo destinado a los programas sociales.

Monreal explicó que estos compromisos representan una proporción considerable del gasto público, por lo que solo un porcentaje reducido del presupuesto podría ser susceptible de modificaciones.

“Es un presupuesto realista, pero que está cubriendo lo indispensable para el país y es inamovible”. Ricardo Monreal

El legislador insistió en que, aunque durante la discusión en el Congreso podrían plantearse cambios, el margen para redistribuir recursos será limitado, por lo que pidió considerar las obligaciones del gobierno antes de hacer modificaciones.

La declaración de Ricardo Monreal ocurre en el contexto de la discusión del Paquete Económico 2027, que incluye las previsiones de gasto del gobierno federal para el próximo año y que fue entregado hace unos días en la Cámara de Diputados.