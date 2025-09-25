El Congreso no dará protección a diputados con nexos criminales, afirma Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados.

En un evento público, Kenia López Rabadán mostró su compromiso para poder dar una imagen más positiva a los mexicanos de la Cámara de Diputados.

Aseguró que los ciudadanos esperan tener buenos políticos, así como resultados favorables en materia de salud, transportes, educación y más.

Asimismo remarcó que los ciudadanos espera buenos políticos que sean capaces de sostener trabajos honorables, además de que sean personas éticas y decentes, por ende no daría protección a diputados con nexos criminales.

“Lo que los ciudadanos esperan de los políticos son trabajos honorables, éticos, decentes. Yo ya estoy absolutamente enfocada a que la Cámara de Diputados sea un referente positivo” Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Además resaltó su compromiso para que en la Cámara de Diputados haya resultados como medicinas, carreteras seguras, hospitales y educación de calidad, debido a que los ciudadanos pagan impuestos por ello.

"Los ciudadanos pagan impuestos para que aquí en la Cámara haya resultados, para que haya medicinas, carreteras seguras, para que haya, hospitales en donde puedan salvar la vida, para que las escuelas a donde van tus hijos sean de calidad" Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Resaltó que del trabajo de un mexicano, tres pesos que gana, uno se va en impuestos para que la Cámara de Diputados funcione de manera adecuada y con buenos resultados.

Por ello es que sostuvo que en la Cámara de Diputados lo que se necesita es que de resultados positivos a las familias de México.

En tanto en el caso de las escenas negativas que se han vivido en la Cámara de Diputados, sin hacer mención directa a los diputados que han estado involucrados con nexos criminales, dijo que era una asunto que esperaba que por el bien de México ya no se vieran.

“Se necesita que esta Cámara de Diputados de resultados positivos, de resultados a las personas a las familias en México, lo otro, las escenas negativas, las escenas malas, dañinas, yo espero que por el bien de México que ya no se vean no le sirven a nadie” Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Por el momento Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados no ha dicho directamente qué diputados han estado con nexos con el crimen organizado.