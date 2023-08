Las organizaciones civiles que conforman la Iniciativa UNID@S ofrece un mensaje la tarde de este jueves 31 de agosto de 2023 con motivo del proceso interno en el Frente Amplio por México para elegir candidata para las elecciones 2024.

El mensaje se ofrece en el marco del favorecimiento para que Xóchitl Gálvez sea candidata de Va por México en las las elecciones 2024 y represente al Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la RevoluciónDemocrática (PRD).

Cabe recordar que aunque Beatriz Paredes ha aceptado que las tendencias no la favorecen, no ha declinado y se tiene incertidumbre sobre si se llevará a cabo o no la votación presencial del domingo 3 de septiembre.

Organizaciones civiles confirman apoyo a Xóchitl Gálvez; se cancela votación del domingo

En el mensaje de las organizaciones civiles de UNID@S, éstas confirmaron que apoyarán a Xóchitl Gálvez como la candidata única del Frente Amplio por México.

“Hoy sabemos que la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz encabezará la conducción del Frente Amplio por México”, dijeron en conferencia de prensa del Comité Organizador.

Asimismo detallaron que la votación del domingo, en donde originalmente se definiría la candidata presidencial de la oposición, quedó cancelada.

“El Comité ha determinado y acordado de manera expresa, que la jornada (de votación) no se va a celebrar el 3 de septiembre”. Marco Antonio Baños, miembro del Comité Organizador

De manera que se confirmó que será Xóchitl Gálvez la candidata del Frente Amplio por México que contenderá por la presidencia contra la o el candidato de Morena.

Alejandra Latapí, del Comité Organizador, también adelantó que durante la mañana del domingo 3 de septiembre se hará entrega de la constancia a Xóchitl Gálvez que la confirmará como candidata.

.@XochitlGalvez será la candidata presidencial del Frente Amplio por México



Integrantes del Comité Organizador anunciaron que "después del acompañamiento de la sociedad civil y después de todos los acuerdos tomados", la senadora encabezará la candidatura de la oposición, rumbo… pic.twitter.com/4iVCKD08If — Político MX (@politicomx) August 31, 2023

¿Dónde dan su mensaje la iniciativa UNID@S?

El mensaje de la Iniciativa UNID@S se tiene contemplado a las 17:00 horas en un hotel de Paseo de la Reforma.

Incertidumbre sobre elección en el Frente Amplio por México se despeja pasado el medio día

Previo a ello, se tiene contemplado otro mensaje del Comité Organizador del Frente Amplio por México a las 13:30 horas en el que hablarán precisamente de cómo terminará el proceso y de si habrá votación presencial o no, aunque el PRD ya adelanto que no habrá elecciones .

Este mensaje previo al de las organizaciones civiles se da también en un hotel de Paseo de la Reforma.

A Beatriz Paredes no la favorecen las encuestas frente a Xóchitl Gálvez (Claudia K. Sánchez)

¿Cómo quedaron las preferencias para la candidatura de Va por México?

Estos son los resultados del tracking diario de MetricsMX publicado hasta el 30 de agosto de 2023:

Previamente se bajaron de la contienda, aspirantes como: